Izpad elektrike v Argentini se je zgodil v času lokalnih volitev (fotografija je simbolična). Foto: Reuters

Distribucijska družba Edesur je sporočila, da je prišlo do hude motnje v medomrežnem povezovalnem sistemu. Urugvajski distributer UTE pa je sporočil, da je "zaradi napake v argentinskem omrežju celotno območje države od 7.06 davi (12.06 po srednjeevropskem času) brez električne energije".



Uro kasneje so z UTE-ja sporočili, da "z ničle" počasi vzpostavljajo oskrbo z električno energijo. "Nekatera obalna mesta že imajo elektriko in nadaljujemo delo," so zapisali.

Sosednja Argentina in Urugvaj imata skupaj okoli 48 milijonov prebivalcev.



Zaradi izpada je zastal železniški promet, ne deluje tudi prometna signalizacija.



Neprijetnost se je zgodila v času, ko se je večina ljudi v Argentini odpravljala na volišča, saj v državi potekajo lokalne volitve, poroča BBC.



Po navedbah argentinskega časnika La Nacion je delni električni mrk prizadel tudi Brazilijo in Čile, BBC pa poroča, da je do izpadov oskrbe z elektriko prišlo še v Paragvaju.