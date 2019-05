Prizor s komemoracije mož in žena, ki so umrli med služenjem v ameriški vojski. Foto: Reuters

Najbolj ogrožena skupina v vojski so ženske med 17. in 24. letom starosti. V več kot 85 odstotkih primerov je žrtev poznala storilca, običajno je šlo za nadrejenega oficirja. Vzrok za kar tretjino napadov je bila alkoholiziranost.

Uradna statistika Pentagona ugotavlja, da je lani spolne napade oz. neželene spolne stike doživelo 6,2 odstotka uslužbenk Pentagona. Leta 2016 je bil delež 4,3-odstoten. Podobne napade je leta 2016 prijavilo 0,6 odstotka moških, lani 0,7 odstotka.

Vršilec dolžnosti obrambnega ministra ZDA Patrick Shanahan je ob tem pozval h kriminalizaciji spolnega nasilja. Spolno nadlegovanje je v ameriški vojski nezakonito, a trenutno spada med druge pravne kršitve vojaškega vedenja, kot je diskriminacija na osnovi rase, barve kože in veroizpovedi, ni pa samostojno kaznivo dejanje.

Nekdanja pilotka in zdaj senatorka Martha McSally se zavzema za strožjo obravnavo spolnega nasilja v vojski. Foto: Reuters

Minister je razkril tudi več priporočil, ki jih je pripravila delovna skupina za ugotavljanje odgovornosti in preiskave spolnih napadov. Skupina je pred mesecem dni nastala na pobudo senatorke Marthe McSally, v preteklosti prve ameriške pilotne v bojnih linijah, ki je marca razkrila, da jo je med služenjem v vojnem letalstvu posilil nadrejeni oficir, poroča BBC.

Napadov v resnici še trikrat več?

Še vedno gre za zločin, ki se premalo prijavlja. Ustvarjalci poročila menijo, da je bilo dejansko število napadov lani verjetno trikrat večje od prijavljenega. Predvidevajo, da je bilo lani v vojski 20.500 napadov, leta 2016 pa 14.900. Med spolne napade uvrščajo vse oblike nezaželenega spolnega stika, med katere spada vse od otipavanja do posilstva. Ocena temelji na poročilih o napadih in ekstrapolaciji anketnih podatkov, ki so bili zbrani na vzorcu več kot 100.000 vojakov. Raziskovalci pravijo, da ima raziskava 95-odstotno stopnjo zaupanja.

Največ spolnega nasilja pri marincih

Med rodovi ameriških oboroženih sil je stanje najslabše pri marincih, kjer je lani spolne napade doživelo 10,7 odstotka žensk. Marinci so v izjavi izrazili zaskrbljenost nad historičnim zvišanjem primerov spolnega nasilja in zapisali, da morajo razviti preventivne metode za spodbujanje kulture dostojanstva, spoštovanja in zaupanja.