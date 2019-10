Proteste je spremljalo nasilje. Foto: Reuters

Santiago de Chile je bil v petek namreč prizorišče silovitih spopadov med policijo in protestniki. Po dnevu ropanja, požigov in spopadov v mestu je Piñera vojski naročil, da mora skupaj s policijo zagotoviti varnost v mestu s približno šestimi milijoni prebivalcev.

Ko so se protesti sprevrgli v nasilje, so oblasti na postaje podzemne železnice razporedile številne policiste, poroča časopis La Tercera.

Protestniki so zažigali postaje podzemne železnice, ropali trgovine, zažgali avtobus mestnega prometa in poškodovali vodovodno napeljavo na železniških postajah, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP kažejo posnetki dogajanja in objave na družbenih omrežjih.

"Razglasil sem izredno stanje in v ta namen imenoval generalmajorja Javierja Iturriaga del Campo za vodjo nacionalne obrambe v skladu z določbami naše zakonodaje o izrednem stanju," je sporočil Piñera.

Izredne razmere je razglasil v dveh pokrajinah in dveh občinah na širšem območju Santiaga. Kot je dejal, se je za to odločil zaradi "resnih in ponovljenih napadov na mestno podzemno železnico, zaradi javnega reda in varnosti državljanov ter napadov na državno in zasebno lastnino".

Podjetje, ki upravlja mestno podzemno železnico, je sporočilo, da bo celotna mreža zaprta do ponedeljka, da bodo lahko ocenili škodo, ki je nastala.

Piñera napoveduje obračun s "kriminalci"

Kot je dejal desnosredinski predsednik Piñera, bo vlada posegla po posebnem zakonu o državni varnosti, da bi obračunala s "kriminalci", dogovornimi za škodo, ki jo je utrpelo mesto.

Pri tem je poudaril, da sočustvuje s tistimi, ki jih je prizadela podražitev cen mestnega prevoza. Vlada bo pozvala k dialogu, da bi ublažili posledice teh podražitev, je napovedal.

Čile je ena najbogatejših latinskoameriških držav, obenem pa država, kjer vlada morda največja družbena neenakost. Frustracije zaradi visokih življenjskih stroškov so postale v Santiagu ena najpomembnejših političnih tem in sprožile pozive k reformam davčnega sistema, delovne zakonodaje in pokojninskega sistema.