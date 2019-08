Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je pred časom izdala opozorilo glede varnosti uporabe elektronskih cigaret, potem ko je prejela informacije, da uporabniki doživljajo napade. Foto: Reuters

Center za zdravljenje in preprečevanje bolezni (CDC) poroča o 193

primerih okužb v 22 zveznih državah. Pri večini bolnikov gre za mladostnike in mlade odrasle osebe.

Hospitalizirani so imeli podobne simptome, med njimi: kašelj, težka sapa, utrujenost, v nekaterih primerih pa tudi bruhanje in driska. Nenavadni primeri obolenj so bili obravnavani med 28. junijem in 20. avgustom.

Nekateri uporabniki imeli v krvi sledi THC- ja

Namestnik direktorja CDC-ja Brian King je povedal, da je znano, da aerosoli v elektronskih cigaretah vsebujejo škodljive snovi, kot so težke kovine in kemikalije, ki povzročajo raka. Vendar nobena izmed njih ni povezana s temi boleznimi.

"V več primerih so bolniki priznali, da so pred kratkim uporabljali proizvode, ki vsebujejo THC," pa je pojasnila vodja CDC-ja za neinfekcijske bolezni Ileana Arias. Ob tem je dodala, da "še vedno ni jasno, ali so primeri povezani ali pa gre za različna obolenja s podobnimi simptomi."

Neznano, katera zmes ali izdelek povzroča bolezen

Pristojne oblasti so v laboratorijsko analizo poslale vzorce polnila elektronskih cigaret, da bi prepoznali škodljivo substanco. Obstaja namreč sum, da so oboleli kadili polnila s THC-jem, ki jih je mogoče kupiti ali na črnem trgu, v nekaterih ameriških zveznih državah pa tudi v lekarnah.

Uradni vzrok obolenj še vedno ni pojasnjen, prav tako ni potrjena morebitna povezava z izdelki, ki vsebujejo THC. Uprava ZDA za hrano in zdravila tudi preverja, ali so uporabniki izdelek kot takšen uporabili namerno ali pa je bil ta predelan, tako da so mu bile določene substance dodane.

Predsednik ameriškega društva za elektronske cigarete Gregory Conley je "prepričan", da so vzrok za nenavadna obolenja izdelki, ki vsebujejo kanabis ali drugo sintetično drogo in ne nikotin, še poroča BBC.