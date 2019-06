Mnogi brezdomci živijo v šotorih na pločnikih. Foto: AP

Na drugi strani številke niso presenečenje za lokalno prebivalstvo. Soseska Skid Row v samem središču mesta je že dolgo znana kot središče brezdomne populacije. V zadnjih letih so se šotorska naselja razširila tudi izven Skid Rowa - na pločnike, avtocestne nasipe, mestne parke in pred poslovne stavbe nekaterih bogatejših sosesk v mestu.

Skid Row. "Populacija: Preveč" Foto: Reuters

Pristojne oblasti za brezdomstvo so v torek objavile najnovejše številke: v samem mestu je število brezdomcev narasla za 16 odstotkov na 36.000 ljudi, v celotnem okrožju pa za 12 odstotkov na 59.000.

Los Angeles je z okoli štirimi milijoni drugo največje mesto v ZDA. Gospodarsko dogajanje v mestu je pestro, visokotehnološka industrija hitro raste, veliko se vlaga v zagonska podjetja (start-upe), dolgoletno tradicijo ima tudi filmska industrija. Bruto metropolitanski proizvod mesta znaša slab trilijon evrov letno, s čimer se mesto v svetovnem merilu uvršča le za New York in Tokio.

"Vrhunec protislovja je, da se sredi blaginje srečujemo s tolikšnim povečanjem brezdomcev," je za CNN dejal nadzornik okrožja Los Angeles Mark Ridley-Thomas, ki je leta 2017 predlagal sistem obdavčenja, znanega kot Ukrep H, s katerim letno zberejo 355 milijonov dolarjev za storitve za brezdomce.

Na večanje števila brezdomcev po poročanju CNN-a vpliva vrsta dejavnikov. Najemnine v mestu naraščajo, cenovno dostopnih bivanjskih enot primanjkuje. Povprečna najemnina za enosobno stanovanje je aprila 2019 znašala slabih 2.500 evrov in se je od lanskega leta podražila za deset odstotkov, navaja spletna stran Rent Jungle. Oblasti so želele zgraditi več centrov za brezdomce, a prebivalci predmestnih sosesk gradnji nasprotujejo.

Na brezdomstvo v veliki meri vpliva tudi pomanjkljiv sistem varnosti za tisoče ljudi na robu družbe, med katerimi so posamezniki z motnjami duševnega razvoja, odvisniki od drog in večkrat tudi zaporniki, ki se po odsluženi kazni vrnejo v družbo, a jim preostane le življenje na ulici.

Šotorska naselja skrb za zdravje in varnost

Dezinfekcija soseske, kjer bivajo brezdomci. Foto: AP

Večanje šotorskih naselij v javnosti zbuja skrbi glede javnega zdravja in varnosti. Ulice Skid Rowa so polne smeti, med katerimi so tudi okužene igle. Mestne oblasti sicer redno izvajajo čistke: prebivalce obvestijo, naj šotore in svoje stvari umaknejo z ulic in nato z vozili pometejo ulice, ki jih tudi dezinficirajo.

Nevarnost predstavljajo tudi vse pogostejši požari. Ogromen požar pred dvema letoma, ki je požgal domove v Bel-Airu, se je po ugotovitvah gasilcev začel kot nezgoda pri kuhanju v bližnjem šotorskem naselju. CNN je v pogovorih z brezdomci razkril, da požare namerno vžigajo tolpe, ki od šotoriščnikov zahtevajo najemnino.

Vse večja šotorska območja ponujajo tudi priložnost za razrast kriminal; preprodajo drog in trgovino z ljudmi.

Stalno bivališče lani dobilo dobrih 21.000 ljudi

Oblasti so v zadnjih letih za reševanje problema brezdomstva namenile na stotine milijonov dolarjev. Lani so preselitev v stalna bivališča omogočili 21.631 ljudem, vendar se je na ulice prisiljeno preseliti preveč ljudi.

Župan Eric Garcetti, ki si je močno prizadeval za izgradnjo večjega števila bivališč za brezdomce, je domnevno prav zaradi problema, ki ga je označil za najhujše gorje zanj in za mesto tudi odpovedal župansko kandidaturo za prihodnje leto.

"Upali smo, da se bodo stvari odvijale drugače, vendar ne moremo prezreti realnosti. Nihče ne more ignorirati negotovosti dohodka, ki ga doživlja vse prebivalstvo. Najbogatejša zvezna država je hkrati tudi najbolj siromašna," je za CNN še dejal nadzornik Ridley-Thomas.