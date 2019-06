Joe Biden, Bernie Sanders in Kamala Harris. Foto: Reuters

Biden je prišel na soočenje z v anketah veliko prednostjo pred drugimi kandidati, napade in kritike pa je odbijal tudi s preusmerjanjem pozornosti na zdajšnjega predsednika Donalda Trumpa, da volivcem pokaže, da ima najboljše možnosti za zmago. V četrtek so bili na odru še trije vodilni v anketah – Bernie Sanders, Pete Buttigieg in Kamala Harris. Ob njih pa tudi Marianne Williamson, John Hickenlooper, Andrew Yang, Kirsten Gillibrand, Michael Bennet in Eric Swalwell. V sredo je bila na televizijskem soočenju prve deseterice Elizabeth Warrenova, ki je v anketah tretja tik za Sandersom, od favoritov sama na odru.

Harrisova – edina temnopolta kandidatka – je bila ostra do Bidnove preteklosti. Očitala mu je, da je nekoč nasprotoval politiki za spodbujanje raznolikosti v šolah in da je v preteklosti sodeloval s senatorji, ki so se zavzemali za rasno ločevanje. Pozvala ga je, naj prizna, da ni imel prav, ko je nasprotoval ukrepom zvezne vlade proti rasni segregaciji in je bil proti avtobusnim vožnjam belopoltih otrok v šole, kjer je bila večina temnopoltih in obratno. Biden je skušal razložiti, da ni bil proti avtobusnim vožnjam, ampak proti temu, da je to ukazala zvezna vlada.

"Ne verjamem, da ste rasist, in se strinjam z vami, ko se zavezujete k pomembnosti iskanja skupne točke. Boleče je bilo, ko sem vas slišala govoriti o dveh senatorjih, ki sta zgradila svoj ugled in kariero na rasni segregaciji. Ne le to, tudi vi ste sodelovali z njimi in nasprotovali avtobusnim vožnjam," je dejala. Biden je njene trditve zanikal in povedal, da je vedno preziral segregacijo in da je šel v politiko, da bi zagovarjal državljanske pravice. Ob tem je poudaril tudi svojo vlogo podpredsednika v mandatih Baracka Obame.

Sanders Trumpa označil za lažnivca in rasista

Stališča kandidatov so sicer precej podobna, skupni imenovalec pa je premagati Trumpa. Vprašanje je le, ali bodo Američani izbrali nekoga bolj sredinskega, kar je poleg Bidna še nekdanji guverner Kolorada Hickenlooper, ki je posvaril pred agresivnim premikom stranke v levo, ker bodo republikanci to s pridom izkoristili in jih obtožili socializma.

Sanders je zagovarjal svoje načrte za brezplačnost zdravstveno oskrbo za vse. Ob tem je Trumpa označil za patološkega lažnivca in rasista. Tudi Harrisova zagovarja javno zdravstvo, drugi pa bi ohranili tudi zasebno. Vsi, razen senatorja iz Kolorada Benneta, so podprli idejo, da nezakoniti prestop državne meje ne bo več kaznivo dejanje, ampak le prekršek. Vsi skupaj pa so kritizirali Trumpov pristop do priseljevanja, in Sanders je napovedal, da bo "preklical vsako stvar", ki jo je uvedel zdajšnji predsednik glede priseljevanja. Vsi demokrati priznavajo, da so podnebne spremembe resna grožnja človeštvu, in napovedujejo popolnoma drugačno politiko kot republikanci na čelu s Trumpom.

Po dveh soočenjih bo zdaj čas za analize slišanega ter videnega in ankete se bodo morda premešale ter morda omejile množično udeležbo na naslednjih soočenjih, ki jih bo do volitev novembra 2020 še veliko. Foto: Reuters

Biden je svojo dolgoletno politično kariero poudaril kot veliko prednost, Swalwell pa mu je na tokratnem soočenju odgovoril: "Imel sem šest let, ko je na demokratski konvenciji dejal, da je čas, da se štafetna palica preda novi generaciji. Ta kandidat je bil Joe Biden in pred 32 leti je imel prav, ko je to rekel. Te besede veljajo tudi danes." 76-letni Biden bi v primeru izvolitve postal najstarejši predsednik do zdaj.

Trump že napovedal gladek poraz demokratov

Večina jih je izpostavljala Rusijo in Kitajsko kot geopolitično grožnjo ZDA, nasprotovali so Trumpovim carinskim ukrepom, Biden, Harrisova in Swalwell bi najprej popravili odnose z zavezniki v zvezi Nato, Sanders bi se osredotočil na Združene narode, Williamsonova in Bennet pa na izboljšanje odnosov z Evropo. Gillibrandova bi urejala odnose z Iranom in skušala stabilizirati Bližnji vzhod, Buttigieg pa je dejal, da bo morda potrebno vse odnose postavljati na novo, ker bo Trump do konca mandata povsem razjezil zaveznike.

Trump je v Aziji, vendar je spremljal tudi drugo deseterico demokratskih kandidatov. V sredo je prvo soočenje opredelil kot dolgočasno, v četrtek pa je napovedal gladek poraz demokratov, ki so podprli zdravstveno varstvo za nezakonite priseljence. V četrtek so to podprli vsi in Trump je tvitnil, da so se volitve že končale, ker bo zanesljivo zmagal.