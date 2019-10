Foto: AP

Demokrati si želijo predsednika odpoklicati še pred božičem.

Uporaba termina "linč" je znova dvignila nekaj prahu, saj ima v ZDA izrazito rasistično konotacijo in se nanaša na zgodovinske zunajsodne usmrtitve Afroameričanov, ki so jih izvedli belopolti Američani, navaja BBC.

Trump je že večkrat omenjeno preiskavo o impičmentu kot tudi prejšnjo preiskavo o tujem vmešavanju v volitve 2016 označil za "lov na čarovnice". A zdajšnja primerjava v ustavo zapisanega postopka z rasističnimi poboji je izzvala ogorčenje med temnopoltimi kongresniki in senatorji.

"To je ena beseda, ki je noben predsednik ne bi smel uporabiti zase," je dejal Jim Clyburn, temnopolti demokratski kongresnik iz Južne Karoline, za CNN. "Kar precej sem preučeval predsedniško zgodovino in ne vem, ali smo kadar koli videli kaj podobnega. Sem produkt Juga. Poznam zgodovino te besede. To je beseda, s katero bi morali biti zelo, zelo pazljivi."

Bobby Rush, demokrat iz Illinoisa, pa je Trumpu tvitnil: "Kaj za vraga je narobe s tabo? Mar veš, koliko ljudi, ki so videti kot jaz, je bilo linčanih od rojstva te države, od ljudi, ki so videti kot ti." Trumpa je za tem pozval, naj svoj tvit izbriše.

Trump poziva k enotni stranki

Cilj preiskave je preučiti, ali je republikanski predsednik zlorabil svoj položaj z neprimernimi pritiski na Ukrajino, naj sproži preiskavo proti sinu nekdanjega podpredsednika ZDA in aktualnega predsedniškega kandidata Joeja Bidna.

Trump zanika, da je pogojeval ameriško vojaško pomoč Ukrajini s preiskavo proti Hunterju Bidnu, ki je delal za ukrajinsko plinsko podjetje.

V torek bo kongresni odbor za odpoklic zaslišal Williama Taylorja, veleposlanika ZDA v Ukrajini. Dokumenti razkrivajo, da je bil Taylor tisti, ki je oblasti opozoril glede Trumpovega početja. "Mislim, da je noro ustaviti varnostno pomoč v zameno za usluge pri politični kampanji," je zapisal Taylor v enem izmed sporočil.

Trump je med ponedeljkovim sestankom svojega kabineta republikance pozval, naj "se poveže in bori" proti preiskavi. "Imamo nekaj takih, ki so odlični borci, a se morajo povezati in boriti, ker skušajo demokrati raniti republikansko stranko pred volitvami," je dejal.