Donald Trump poudarja pomembnost vesoljskih sil. Foto: Reuters

Trump želi ustanoviti vesoljske sile za zaščito satelitov, odpravljanje šibkih točk v vesolju in potrditev ameriške prevlade v zunajzemeljskem prostoru. "Moramo biti pripravljeni. Za mojo administracijo je ustanovitev vesoljskih sil vprašanje nacionalne varnosti," je ob podpisu ukaza dejal Trump.

Vesoljske sile bi nekoč lahko postale šesta veja ameriške vojske, ki jo zdaj sestavljajo mornarica, marinci, kopenske sile, letalske sile in obalna straža. Trumpov ukaz predvideva, da bodo vesoljske sile za zdaj del zračnih sil, podobno kot so marinci administrativno del mornarice. S tem je popustil pod pritiskom kongresnikov, ki želijo ohraniti vlogo zračnih sil v vesolju ter nasprotujejo dodatni birokraciji v Pentagonu in milijardam dodatnih stroškov.

Pomisleki zaradi visokih stroškov

Tiskovni predstavnik Pentagona Charlie Summers je sporočil, da bodo predlog zakona v kongres poslali v prihodnjih tednih. Ameriški predsednik je sprva želel ustanoviti samostojne vesoljske sile, vendar imajo številni kongresniki in uradniki obrambnega ministrstva pomisleke zaradi visokih stroškov in birokracije.

Ker bodo vesoljske sile za zdaj del zračnih sil, začetni stroški ne bodo presegli 100 milijonov evrov. Po ocenah zračnih sil, ki so jih objavili lani, bi samostojne vesoljske sile v prvih petih letih stale 13 milijard dolarjev.