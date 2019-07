Kanadski premier Trudeau je pozval Francijo k ratifikaciji sporazuma Ceta, ki je bil v Evropi deležen kritik. Foto: EPA

V Montrealu se je v četrtek končalo 17. vrhunsko zasedanje Evropske unije in Kanade, na katerem sta voditelja Evropskega sveta in kanadske vlade, Donald Tusk in Justin Trudeau, potrdila odlične dvostranske odnose in zavezništvo pri svetovnih izzivih, še posebej pri ohranitvi večstranske svetovne ureditve.

"Zlovešče prerokbe o škodljivosti sporazuma Ceta se niso uresničile, koristil je ljudem na obeh straneh," je dejal predsednik Evropskega sveta Donald Tusk.

Ustvarjanje dobro plačanih delovnih mest

Lani, v prvem polnem letu začasne uporabe, se je evropski izvoz v Kanado okrepil za 15 odstotkov v primerjavi s povprečjem prejšnjih let. Kanadski premier Justin Trudeau se je moral zagovarjati, ker so bile koristi na evropski strani nekoliko večje kot na kanadski.

"Morda so evropska podjetja nekoliko hitreje začela izkoriščati prednosti sporazuma," je ugotavljal.

Odprtje trga je podjetjem po njegovem mnenju omogočilo rast in ustvarjanje dobrih, dobro plačanih delovnih mest, ki jih kanadski srednji razred potrebuje.

Kanada si je močno prizadevala, da bi tudi francoski parlament ratificiral Ceto, o tem je razpravljal ravno med vrhom v Montrealu, a je odločanje preložil na torek. Doslej je ratifikacijske postopke končala kaka deseterica članic EU-ja.

Reforma Svetovne trgovinske organizacije

Veliko pozornosti so namenili tudi svetovnim izzivom. V zdajšnjem nepredvidljivem svetu je po Tuskovih besedah pomirjujoče imeti tako trdno prijateljstvo in zavezništvo, kot je med Evropo in Kanado, ki delita skupno vizijo sveta, vrednote in cilje.

Skupaj si bodo prizadevali za multilateralizem, smo slišali, tudi za reformo Svetovne trgovinske organizacije. Njenemu pritožbenemu organu za reševanje sporov zaradi ameriške blokade decembra grozi konec delovanja, zato so iskali prenovno rešitev.

Evropska unija in Kanada sta podpisali tudi partnerski sporazum o zaščiti oceanov. Po Trudeaujevih besedah ni pomemben le za boj proti podnebnim spremembam, ampak tudi za krepitev obalnih skupnosti in z morji povezanih delovnih mest.