Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da se z britanskim veleposlanikom sirom Kimom Darrochom "ne bo več ukvarjal". Foto: Reuters

"Veleposlanika sicer ne poznam, vendar pa v ZDA ni zaželen, o njem nimamo dobrega mnenja. Z njim se ne bomo več ukvarjali," je v odzivu na depeše na Twitterju zapisal Donald Trump.

Britanski časopis Mail on Sunday je razkril vsebino diplomatskih depeš britanskega veleposlanika v Washingtonu, sira Kima Darrocha, v kateri je administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa označil za "nesposobno, negotovo in nefunkcionalno". Ob tem je Belo hišo označil za "edinstveno disfunkcionalno in diplomatsko nesposobno" in se spraševal, ali bo administracija pod Trumpom "sploh kdaj delovala kompetentno".

Bela hiša se na depeše uradno še ni odzvala, kar pa Trumpa ni ustavilo, da je zadevo komentiral na Twitterju. Poleg sira Kima Darrocha, je nekaj vrstic namenil tudi premierki Theresi May.

Britansko zunanje ministrstvo je namreč, kljub temu, da je obžalovalo objavo zaupnih depeš, izrazilo naklonjenost svojemu diplomatu, ki da ima tudi podporo Mayeve, poroča BBC.

"Dobra novica za čudovito Združeno kraljestvo je, da bodo kmalu imeli novega premierja. Čeprav sem prejšnji mesec užival na izjemnem državnem obisku, je bila kraljica tista, ki je name naredila vtis," je še zapisal Trump, ki je vrstico pred tem delo britanske premierke Therese May glede brexita ocenilo kot "zmedo. Povedal sem ji, kako bi morala zadevo voditi, a se je odločila za drugo pot".

Vlada v Londonu obžaluje, da so depeše veleposlanika prišle v javnost, da pa imajo Združeno kraljestvo in ZDA "še vedno poseben in dolgotrajen" odnos. "ZDA smo že povedali, da obžalujemo objavo," so sporočili iz urada premierke in dodali, da je delo veleposlanikov tudi to, da lahko povedo svoje iskreno stanišče in da ravno zato premierka podpira britanskega veleposlanika, ki je nastopil svojo funkcijo leta 2016.