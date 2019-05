Sorodniki zapornikov so od oblasti zahtevali več informacij glede ubojev. Foto: AP

Po navadi se spopadi po zaporih hitro širijo, saj imajo lokalne tolpe dejansko nadzor nad skoraj vsemi zapori. Tako je bilo na primer januarja pred dvema letoma v treh tednih nasilnih spopadov tolp, ki sta jih podpirali glavni kriminalni združbi prekupčevalcev z mamili v državi, ubitih skoraj 150 zapornikov.

Oblasti zvezne države Amazonas, kjer so vsi štirje zapori, so sporočile, da so vzpostavile nadzor v zaporih. Drugih informacij in podrobnosti niso razkrile. Samo v zaporu Anisio Jobim blizu prestolnice Manaus so našli najmanj 25 žrtev.

Že pred tem je bilo v nedeljo v tem zaporu ubitih 15 ljudi. Do spopadov med zaporniki je tedaj prišlo med časom za obiske. Januarja 2017 je bilo v tem zaporu v spopadih med tolpami, ki so trajali 20 ur, ubitih 56 ljudi.

Brazilija je z več kot 700.000 jetniki na tretjem mestu po številu zapornikov na svetu. Zapori pa so tudi prenatrpani. Zapornikov je približno dvakrat več, kot je število mest v zaporih.