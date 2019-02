Deklica iz Hondurasa z ameriško zastavo. Foto: AP

Administracija predsednika Donalda Trumpa zagotavlja, da je večina prijav neutemeljenih.

Migrante iz Latinske Amerike, ki vstopijo v ZDA čez uradni mejni prehod ali jih ujamejo pri nezakonitem prečkanju meje, zapirajo v posebne centre, kjer čakajo, da pridejo na vrsto za pogovor s sodnikom, ki odloči o njihovem statusu.

Trumpova vlada je lani poleti začela jemati mladoletne otroke staršem in jih zapirati posebej. Zaprli so jih skupaj z otroki, ki so prečkali mejo sami brez skrbnikov, starše pa so obravnavali kot kriminalce.

Na začetku februarja je bilo v centrih zaprtih 11.000 otrok in mladoletnikov. Foto: AP

Po ogorčenih odzivih iz sveta je Trump opustil to politiko, njegova vlada pa mora po odločitvi sodišča starše spet združiti z otroki v ZDA ali na tujem.

Ko je prišel Trump na oblast, je bilo zaprtih okrog 2500 otrok, ki so mejo prečkali sami. Na začetku februarja je bilo v centrih zaprtih 11.000 otrok in mladoletnikov.

Pod vodstvom zasebnih podjetij

Te centre vodijo zasebna podjetja, ki imajo pogodbo z zvezno vlado. Zaposleni niso veseli, saj spadajo med pogodbenike, ki med zadnjim Trumpovim zaprtjem vlade niso dobili plač, in za zdaj ne kaže, da jih bodo dobili za nazaj.

Ministrstvo za zdravje in socialo, ki je pristojno za begunce in migrante, zagotavlja, da morajo zaposleni v teh podjetjih skozi temeljite preglede morebitne kriminalne preteklosti.

Znotraj ministrstva za begunce in migrante v zbirnih centrih posebej skrbi Urad za preseljevanje beguncev, ki zagotavlja, da večina prijav spolnih zlorab, kamor spadajo tudi očitki o dotikanju po spolovilih, opazovanju med tuširanjem in preoblačenjem ter prikazovanje pornografskih filmov, ni utemeljena.