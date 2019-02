V ZDA pogosto vladajo predsodki do različnih vrst afropričesk. Foto: Reuters

Mestna komisija za človekove pravice je v ponedeljek predstavila novo zakonodajo, s katero je dala afroameriškim Newyorčanom pravico, da sami izbirajo svojo pričesko in si lase spletajo na različne tradicionalne načine, kot so dredi, čopki in različne vrste kitk.

S tem zakonom ‒ prvim tovrstnim v ZDA ‒, želijo končati prakso nekaterih podjetij in šol, ki so prepovedovale nekatere vrste afropričesk, kot so na primer dredi. Decembra lani si je moral na srednji šoli v New Jerseyju neki rokoborec pred dvobojem odstriči svoje drede, kar je med afroameriško skupnostjo sprožilo veliko ogorčenje in razburjenje, piše Guardian.

Leta 2016 pa je zvezno sodišče razsodilo, da neko podjetje iz Alabame ni ravnalo v nasprotju z zakonom, ko je odpustilo uslužbenko, ki si ni želela odstriči dredov.

Belski standardi videza

"Prepovedi ali omejitve glede naravnih las in pričesk, ki so značilne za temnopolte prebivalce mesta, so pogosto zakoreninjene v belskih standardih videza in ponavljajočih se rasističnih stereotipih. Obstaja razširjeno in rasistično mišljenje, da afropričeske niso profesionalne, da niso primerne za uradna srečanja ter da so nehigienske, neurejene in zanemarjene," je zapisala komisija.

Popolna svoboda glede las

V velemestu bo tako po novem prepovedana vsa diskriminacija pričesk na podlagi rasne, etnične in kulturne pripadnosti, še posebej pa je poudarjena pravica temnopoltih do spletanja las v njihove tradicionalne pričeske. Prav tako delodajalci ne bodo smeli ukazati zaposlenim, naj si lase spustijo ali spnejo, razen tam, kjer je to nujno zaradi higienskih ali zdravstvenih razlogov. Podjetja, ki bodo ta pravila kršila, bodo lahko kaznovana z do 250.000 dolarji.

Za temnopolte so značilne predvsem različne vrste kitk, afro in dredi. Foto: Reuters

"Lasje so del tebe. Rasna diskriminacija na podlagi las je v New Yorku nezakonita," je na Twitterju zapisala članica komisije Carmelyn Malalis.

Newyorška komisija je sprejela še več drugih protidiskriminacijskih zakonov, kot so sankcije za podjetja in podjetnike, ki transspolnih oseb ne želijo poimenovati z imeni in zaimki, ki jih sami želijo.