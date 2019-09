"Prenehajte nas ubijati," je bil eden od sloganov protestnikov, ki so se na ulice podali po umoru osemletne Agathe. Foto: EPA

Policija vztraja, da je bila akcija odgovor na napad kriminalne združbe, kar je po njenih trditvah pripeljalo do spopada. Osemletna Agatha je bila ustreljena med vožnjo v Alemau, eni od največjih favel v mestu. Takoj so jo odpeljali v bolnišnico, a ji niso mogli več pomagati. Njeni svojci trdijo, da so policisti streljali na motorista, ki se je peljal mimo njihovega kombija, predtem pa ni bilo nobenega streljanja. "Neoborožen moški na motorju je prišel mimo in policija mu je ukazala, naj se ustavi. A se ni, temveč je odpeljal naprej. Ni bilo nobenega spopada, edini strel je izstrelila policija," je za lokalne medije povedal dekličin stric. Več sto protestnikov je zahtevalo konec policijskega nasilja.

V tovrstnih akcijah je v Riu od januarja do avgusta umrlo 1.249 ljudi, poroča BBC, osemletna Agatha pa je peti otrok, ki je letos umrl pod policijskimi streli.

"Država se ne more obnašati kot terorist"

Kritiki guvernerju Wilsonu Witzlu, ki je prišel na oblast januarja letos, očitajo preoster pristop pri reševanju vprašanja nasilja v favelah. Witzel je ob nastopu funkcije napovedal, da se bo spopadel z nasiljem in kriminalom, ki pretresata mesto, zaradi česar je okrepil število do zob oboroženih varnostnih sil in helikopterjev z ostrostrelci, ki krožijo nad favelami. Opozicijska političarka Renata Souza, ki je na čelu komisije za človekove pravice v okviru zveznega parlamenta v Riu, je zelo kritična do Witzla: "Guverner je daje varnostnim silam dovoljenje za ubijanje. Država se ne more obnašati kot terorist." Že pred tem je pozvala Združene narode, naj uvedejo preiskavo policijskih operacij. Visoka komisarka ZN-a za človekove pravice Michelle Bachelet je na začetku meseca izrazila zaskrbljenost zaradi dviga števila žrtev, ki so jih ubili policisti.