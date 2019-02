Venezuelska vojska je v stanju pripravljenosti. Foto: Reuters

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump venezuelske vojaške poveljnike pozval, naj izberejo "pravo stran", so ti znova potrdili zvestobo predsedniku Nicolasu Maduru. "Oborožene sile bodo ostale nameščene in v pripravljenosti na mejah, da bi se izognili kršitvam ozemeljske celovitosti," je sporočil obrambni minister Vladimir Padrino.

Regionalni vojaški poveljnik Vladimir Quintero je kasneje potrdil poročanje medijev, da je Venezuela prekinila zračne in pomorske vezi s Curacaom, kjer se zbira humanitarna pomoč za Venezuelce, in bližnjima otokoma Aruba in Bonaire v Nizozemskih Antilih.

Guaidó: Pomoč v državo na tak ali drugačen način

Opozicijski voditelj in samooklicani začasni predsednik Juan Guaidó je napovedal, da bo v soboto v državo "na tak ali drugačen način" pripeljal pomoč, čeprav si vojska prizadeva, da bi to preprečila. Dostava hrane in zdravil za Venezuelce, ki zaradi hude gospodarske krize živijo v velikem pomanjkanju, je postala središče boja za oblast med Madurom in Guaidójem. Pred tednom dni je samooklicani predsednik na shodu v Caracasu dejal, da bo skoraj 300.000 Venezuelcev umrlo, če humanitarna pomoč ne pride v državo, še dva milijona ljudi pa bo tvegalo resno poslabšanje zdravja.

Maduro: Pomoč zgolj krinka za ameriško invazijo

Pomoč se nabira v Kolumbiji blizu venezuelske meje, Guaidó pa jo želi pripeljati v državo tudi preko Brazilije in Curacaa. Tiskovni predstavnik brazilskega predsednika je povedal, da glede pomoči sodelujejo z ZDA, da pa bodo prepustili Venezuelcem, da jo prepeljejo čez mejo.

Maduro trdi, da je pomoč zgolj krinka za ameriško invazijo in intervencijo za njegovo odstavitev. Za krizo v državi krivi ameriške sankcije in "ekonomsko vojno". Je pod vse večjim pritiskom mednarodne skupnosti, ki mu očita korupcijo, kršenje človekovih pravic in gospodarski propad Venezuele.