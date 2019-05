Lopez je na španskem veleposlaništvu dejal, da so "vojaška gibanja" v pripravljenosti na nadaljevanje upora. Foto: EPA

Lopez je v torek skupaj z Juanom Guaidojem v videoposnetku pred vojaškim oporiščem La Carlota pozval ljudstvo k uporu proti predsedniku Nicolasu Maduru. Lopez in Guaido sta na svojo stran pritegnila tudi nekaj vojakov.

Vendar je večina oboroženih sil ostala zvesta vladi in zadušila upor, ki ga je Maduro označil za poskus državnega udara. V uličnih spopadih so od torka umrli najmanj štirje ljudje, na desetine je ranjenih.

Lopez je vodja stranke Voluntad Popular (Ljudska volja), katere član je tudi samooklicani začasni predsednik Guaido. Do torka je bil v hišnem priporu zaradi pozivanja k protestom leta 2014, izpustili pa so ga varnostni agenti, zvesti opoziciji, poroča BBC.

Venezuelsko sodišče je že izdalo nalog za aretacijo Lopeza zaradi kršenja hišnega zapora in sporočilo, da mora Lopez preostanek svoje 13-letne kazni odslužiti v zaporu.

Lopez z ženo Lilian Tintori na posestvu španskega veleposlaništva v Caracasu. Foto: EPA

Lopez je s svojo družino med torkovimi neredi zatočišče poiskal na španskem veleposlaništvu v Caracasu. Špansko zunanje ministrstvo je v izjavi sporočilo, da Lopeza in njegove družine, ki sicer niso zaprosili za politični azil, ne namerava spoditi z veleposlaništva.

Lopez: "Razpoka bo zrušila jez"

Na novinarski konferenci, ki jo je sklical Lopez na veleposlaništvu, je opozicijski voditelj napovedal, da so "vojaška gibanja" v pripravljenosti. "Razpoka, ki se je odprla 30. aprila, bo postala špranja in zrušila jez," je napovedal in dodal, da se je pred torkovimi dogodki sestal z več višje rangiranimi vojaškimi oficirji.

Maduro na drugi strani trdi, da je vojska zanesljivo na njegovi strani. Pohvalil je zvestobo vojakov in posvaril, naj se "nihče ne dotakne svete zemlje in prinese vojne v Venezuelo".