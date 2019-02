Španski veleposlanik v Venezueli Jesus Silva, veleposlanica EU-ja Isabel Brilhante in nizozemski veleposlanik Norbert Braakhuis so na letališču zaman čakali evropske poslance. Foto: EPA

"Izganjajo nas iz Venezuele, potne liste so nam zasegli, niso nas obvestili o razlogu za izgon," je sporočil Esteban Gonzales Pons. Poleg njega so bili v delegaciji še Španca Jose Ignacio Salafranca in Gabriel Mato Adrover, Esther de Lange iz Nizozemske in Portugalec Paulo Rangel. Vsi so člani Evropske ljudske stranke (EPP).

Venezuelski zunanji minister Jorge Arreaza je prek Twitterja sporočil, da so poslancem že pred dnevi povedali, da jim ne bo dovoljen vstop v državo. "Venezuela ne bo dovolila evropski skrajni desnici motiti miru in stabilnost naše države s še eno nesramno, intervencionistično akcijo," je zapisal.

Guaido, ki se je oklical za začasnega predsednika države, za kar ga priznava več deset držav, tudi Slovenija, je obsodil odločitev venezuelskih oblasti, ki jih je označil za "osamljen in vse bolj nerazumljen režim". "Prisvojitelj je tisti, ki zvišuje ceno tega, kar je že dejstvo: tranzicija," je dodal Guaido, pri čemer je meril na predsednika Nicolasa Madura.

Na mejo z Venezeulo sta v nedeljo prispeli še dve ameriški letali s pomočjo. Dostavili naj bi jo 23. februarja, a še ni jasno, ali bo Maduro dovolil prihod pomoči. Maduro, ki zanika obstoj humanitarne krize, zavrača opozicijske ukrepe kot politično predstavo in krinko za ameriško invazijo. Guaido je napovedal, da bo danes sporočil podrobnosti o tem, kako naj bi pomoč v državo dostavili kljub Madurovemu nasprotovanju.

V nedeljo je obmejno območje obiskal tudi ameriški republikanski senator Marc Rubio, ki je Madura posvaril pred resnimi posledicami, če bo ukrepal proti Guaidoju.

Danes o Venezeli zunanji ministri

Zunanji ministri EU bodo danes v Bruslju razpravljali o krizi v Venezueli. EU se zavzema za čimprejšnje predsedniške volitve v tej državi in zavrača vojaško posredovanje, glede priznanja predsednika parlamenta Juana Guaidoja za začasnega predsednika pa članice nimajo enotnega mnenja, čeprav ZDA pritiskajo, naj ga EU prizna.