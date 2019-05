Donald Trump mlajši se ne želi odzvati pozivu na zaslišanje. Foto: Reuters

Trump mlajši je že pričal pod prisego o očetovih poslih z Rusijo in drugih zadevah, njegove izjave pa naj bi bile v nasprotju z ugotovitvami preiskovalcev posebnega tožilca Roberta Muellerja. Zaradi tovrstnih nasprotij je moral v zapor nekdanji odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa Michael Cohen.

Trump mlajši se na poziv sicer ne namerava odzvati, če pa ga bodo prisilili, ker oče zanj ne more uveljavljati izvršnega privilegija kot v primeru pravosodnega ministra Williama Barra, pa se namerava sklicevati na 5. amandma ameriške ustave, ki državljana ščiti pred samoobtožbo. To naj bi pomenilo, da se Trump mlajši boji, da bi ga ujeli na laži pod prisego, kar je kaznivo dejanje.

Potrditev poziva je presenetljiva, saj je vodja senatne večine Mitch McConnell pred dnevi izjavil, da je Muellerjeve preiskave konec in s tem tudi vseh drugih zaslišanj okrog tega. Republikanski kolegi so nad predsednikom odbora, republikancem iz Severne Karoline Richardom Burrom, presenečeni, še posebej zato, ker velja za tesnega Trumpovega zaveznika.

Napetosti med Belo hišo in kongresnimi demokrati, ki imajo večino v predstavniškem domu kongresa, pa so se v sredo okrepile, medtem ko je v vprašanje glede objave davčnih napovedi Trumpa posegla tudi država New York.

Barr obtožen zaničevanja kongresa

Odbor za pravosodje pod vodstvom newyorškega demokrata Jerryja Nadlerja je v sredo Barra obtožil zaničevanja kongresa, ker ni predal celotnega Muellerjevega poročila brez cenzure, kmalu pa bo o tem glasoval še celoten predstavniški dom.

Barr je Muellerjevo poročilo o ruskem vpletanju v ameriške volitve delno cenzuriral in skoraj nobena stran ni brez potemnjenega besedila. Mueller se z njegovo predstavitvijo poročila v povzetku ni povsem strinjal in demokrati nameravajo zaslišati tudi nekdanjega posebnega tožilca. Trump je proti, svojim podrejenim pa je naročil, naj ne sodelujejo s kongresom, ker naj bi šlo le za politično spotikanje.

Nadler je dejal, da niso imeli izbire, pravosodno ministrstvo pravi, da gre za neprimeren politični teater, tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders pa je dejala, da ne Bela hiša ne pravosodno ministrstvo ne bosta upoštevala nezakonitih in lahkomiselnih zahtev Nadlerja. V sredo je demokratski predsednik odbora za obveščevalne zadeve Adam Schiff Barru izdal poziv, naj preda celotno Muellerjevo poročilo, če ne, ga bodo tožili.

Če kongres odloči, da je Barr kriv zaničevanja, potem bodo zadevo predali zveznemu tožilcu prestolnice Washington, ki pa je podrejen Barru in zaradi tega ne bo ukrepal. Demokrati potem lahko vložijo tožbo, vendar bi se zadeva na sodiščih vlekla več let. Lahko mu izrečejo tudi denarno kazen.

Nadler grozi z enakim ukrepom tudi nekdanjemu glavnemu pravniku Bele hiše Donu Mcgahnu, ki prav tako zavrača udeležbo na zaslišanju, na katerem bi moral pojasniti, kako mu je Trump sredi preiskave ukazal, naj poskrbi, da bo Mueller odpuščen. Demokratska predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi je dejala, da se Trump s tem, kar počne, sam odstavlja s položaja.

Vodstvo demokratov proti impičmentu

Demokratsko vodstvo se upira pritisku baze, naj proti Trumpu sproži postopek impičmenta oziroma odstavitve s položaja, ker se zaveda, da zaradi republikanske večine v senatu prizadevanja ne bodo uspešna, Trump pa bo lahko spet razglasil zmago.

Republikanci leta 1998 takšnih pomislekov v primeru Billa Clintona niso imeli. Po neuspehu so plačali nekaj politične cene, vendar ne previsoko. Clintona je v Beli hiši po dveh mandatih nasledil republikanec George Bush mlajši.

Trump ne želi objave davčnih podatkov

Nadaljuje se tudi Trumpovo upiranje objavi davčnih podatkov in prizadevanja medijev ter demokratov, da ti podatki pridejo v javnost. New York Times je objavil informacijo, da je Trumpu od leta 1985 do 1994 uspelo ustvariti več kot milijardo dolarjev izgube, večino Američanov pa zdaj res zanima, kje je dobil denar pozneje. Demokrati sumijo, da iz Rusije.

Finančni minister ZDA Steven Mnuchin je pred dnevi v nasprotju z zveznim zakonom, ki določa, da ima predsednik odbora za razdeljevanje proračunskih sredstev pravico, da si ogleda davčne napovedi vsakega državljana ZDA, zavrnil predajo Trumpovih davčnih napovedi z utemeljitvijo, da kongres nima pravne podlage.

Trumpova domača država New York pa namerava objaviti podatke po ovinku. Demokratska večina v državnem senatu je v sredo potrdila predlog zakona, da lahko zvezni kongresni odbori dobijo dostop do državnih davčnih napovedi vsakega Newyorčana. Predlog mora še potrditi spodnji dom državnega kongresa, kjer imajo demokrati prav tako večino. Nobenega dvoma ni, da bo demokratski guverner New Yorka Andrew Cuomo tak zakon podpisal.