Ameriško obrambno ministrstvo bo imelo v letu 2020 na razpolago 738 milijard dolarjev, največ do zdaj. Foto: EPA

Pentagon bo imel v prihodnjem letu rekorden proračun, ki bo znašal 738 milijard dolarjev, oziroma 22 milijard več kot leto prej. V okviru tega paketa je senat v četrtek potrdil tudi vzpostavitev vesoljskih sil, prve nove veje ameriške vojske v več kot 60 letih. Doslej so imele ZDA zračne sile, marince, kopensko vojsko, mornarico in obalno stražo.

Sprva bo vesoljske sile sestavljalo 16.000 vojakov in civilistov, ki že zdaj delujejo v zračnih silah na področju operacij, povezanih z vesoljem, so pojasnili v vojski. Cilj pa je, da bi postopoma integrirali še vojake in civiliste, ki delujejo na področju vesolja v kopenskih silah in mornarici.

Kongres je tudi povečal sklad za Evropsko obrambno pobudo za dodatnih 734 milijonov dolarjev, ki bodo namenjena za gradnjo vojaških objektov v Evropi in boj proti ruskim podmornicam.

V proračunu so zagotovljena tudi sredstva za gradnjo ograje oziroma zidu na meji z Mehiko. Foto: Reuters

Zakonodaja vsebuje prepoved predsedniku, da samovoljno umakne ZDA iz zveze Nato in prepoved umika ameriških vojaških sil iz Južne Koreje. Zagotavlja 300 milijonov dolarjev vojaške pomoči Ukrajini, vključno z raketami, možnost uvedbe sankcij proti ruskim podjetjem in osebam zaradi podpore sirskemu predsedniku Bašarju Al Asadu ter prepoved priznanja ruske zasedbe polotoka Krim.

Uvajajo se tudi sankcije proti vladam in podjetjem, ki sodelujejo pri ruskem plinovodu do Nemčije Severni tok 2. Ameriške oblasti imajo zdaj 60 dni časa, da določijo podjetja in posameznike, ki pri tem sodelujejo.

Sredstva za ograjo, dvig starosti za nakup tobačnih izdelkov

Trump je dobil 1,4 milijarde dolarjev za gradnjo ovir na meji z Mehiko in dovoljenje, da lahko dodaten denar jemlje drugje, recimo vojski.

Plače vojakov in zveznih uslužbencev bodo narasle za 3,1 odstotka, zakonodaja pa tudi določa plačan 12-tedenski starševski dopust za zvezne uslužbence.

Zakon tudi dviguje najnižjo starost za nakup cigaret, naprav za vejpanje in drugih tobačnih izdelkov s trenutnih 18 na 21 let. Ameriška uprava za hrano in zdravila bo imela na voljo pol leta, da oblikuje pravila, nato pa tri leta, da zagotovi uveljavitev spremembe po državi.

S podpisom proračuna so se ZDA izognile novemu zaprtju zvezne vlade. Že pred tem sta ga potrdila senat in predstavniški dom ameriškega kongresa.

Zakon o proračunu ne vključuje velikih socialnih programov, kot sta programa socialne varnosti in Medicare, zdravstveno zavarovanje za starejše občane, ki sta financirana ločeno.

Vse večji proračunski primanjkljaj

Zakonodaja na 2.400 straneh v naslednjih desetih letih povečuje proračunsko luknjo za dodatnih 400 milijard dolarjev. Po projekcijah nestrankarskega kongresnega urada za proračun bodo imele ZDA med letoma 2020 in 2029 letno v povprečju okoli 1.200 milijard proračunskega primanjkljaja.

Kot poroča Reuters, je razlog za povečan primanjkljaj tudi davčna reforma, ki so jo leta 2017 sprejeli republikanci, zaradi katere so prihodki manjši.