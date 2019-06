Predsedniška kampanja neuradno poteka že od januarja, ko jo je ameriški predsednik Donald Trump prijavil zvezni volilni komisiji. Foto: Reuters

Predsedniška volilna bitka se drevi začenja tudi uradno, neuradno traja že mesece; poznavalci vedo, da je druga polovica prvega mandata volilna za vsakega ameriškega predsednika, ki računa na drugi mandat.

Donald Trump naj bi svoje privržence, napovedujejo jih 20 tisoč, nagovoril na Floridi; ne naključno, brez zmage – v po prebivalstvu tretji največji ameriški zvezni državi –, so možnosti skupne predsedniške zmage zgolj teoretične.

Demokrati z več kandidati

Nekatere najnovejše ankete podpore za Trumpa domnevno niso najbolj obetavne: v 11 ključnih državah naj bi krepko zaostajal za demokratom Joejem Bidnom. Informacijo o tem je Trump razglasil za lažno vest in z agencijo, ki naj bi izdala zaupne podatke medijem, prekinil sodelovanje.

Kakšno strategijo bo zaradi množice demokratskih protikandidatov izbral Trump, je ta čas uganka: Če bo nekdanji podpredsednik Biden, ga bo zelo verjetno poistovetil z Obamo in vsem slabim, kar naj bi ta storil ZDA.

Če pa bo protikandidat Bernie Sanders ali morebiti Elisabeth Waren, torej predstavnika levega krila demokratov, bo Trump ZDA branil pred nevarnostjo socializma.

Do predsedniških volitev je sicer še 500 dni, zato ankete ne glede na naročnika in metodologijo spominjajo na kristalno kroglo.

Gospodarska rast in nizka brezposelnost

Prihodnji meseci bodo zagotovo prinesli presenečenja, morda tudi v zunanji politiki; zaradi stopnjevanja napetosti v Perzijskem zalivu je Trump včeraj na Bližnji vzhod poslal dodatnih tisoč vojakov. Ne glede na Trumpovo protislovnost, ki še naprej globoko deli Američane, je objektivno njegov največji adut stanje ameriškega gospodarstva.

Krivulje rasti so v vzponu, brezposelnost je rekordno nizka, in to je za številne Američane edino pravo sporočilo predsedniške kampanje, ki se jih zares dotakne.