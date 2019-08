Venezuela se sooča z lastno politično in gospodarsko krizo ter ameriškimi sankcijami. Foto: EPA

Sankcije so "izjemno široke" in bodo prizadele najranljivejše dele venezuelske družbe, je dejala. ZDA so namreč enostransko zamrznile vsa sredstva venezuelske vlade v ZDA in prepovedale komercialne transakcije z venezuelsko vlaso s čimer želijo doseči odstranitev predsednika Nicolása Madura.

"Globoko sem zaskrbljena glede potencialno hudega učinka novih enostranskih sankcij, ki so jih ZDA sprejele ta teden, na človekove pravice prebivalcev Venezuele," je dejala po poročanju BBC-ja. "Sankcije so zelo široke in ne vsebujejo dovolj ukrepov za omejevanje njihovega učinka na najranljivejše dele prebivalstva".

Kljub nekaterim izjemam za prodajo hrane, oblek in zdravil, bodo sankcije po njenih besedah "še vedno verjetno močno povečale krizo za milijone navadnih Venezuelčanov".

Svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa za državno varnost John Bolton je dejal, da bi lahko ZDA uvedle nove sankcije za "vse, ki podpirajo" Madurovo vlado. Po njegovih besedah bodo sankcije prisilile države in podjetja, da izberejo, ali bodo poslovale z ZDA ali z Venezuelo.

Venezuelsko zunanje ministrstvo je že obsodilo nove sankcije in Washington obtožilo "samovoljnega ekonomskega terorizma proti venezuelskemu ljudstvu".

Na drugi strani je opozicijski politik in samooklicani začasni predsednik Venezuele Juan Guaidó sankcije pozdravil, češ da kaznujejo tiste, "ki poslujejo z režimom".

Michele Bachelet kritična tudi do Madura

Michele Bachelet je izrazila zaskrbljenost glede posledic prejšnjih ameriških sankcij, kritična pa je bila tudi do vlade predsednika Madura, predvsem do slabega ravnanja z njenimi nasprotniki.

Tako je marca dejala, da je Venezuela primer, ki kaže, kako lahko "kršitve državljanskih in političnih pravic" poudari neenakost in vse slabše gospodarske pogoje.