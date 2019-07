Šumerjeva je prava senzacija, o njej pišejo tudi tuji mediji, njenemu Instagram profilu sourdough_mania sledi že več kot 71.000 ljudi, zdaj pa je za svoje delo dobila novo veliko potrditev.

Njena knjiga Drožomanija je namreč na svetovnem knjižnem kulinaričnem izboru Gourmand World Cookbooks Awards v Macau zmagala v dveh kategorijah: Kruh in Zbiranje dobrodelnih sredstev (Evropa).

Drožomanija je prva in najobsežnejša slovenska knjiga o peki kruha in peciva z drožmi, prvič je bila izdana decembra 2017, od takrat pa je bila že dvakrat ponatisnjena.

Šumerjeva, ki prihaja iz Slovenj Gradca, je Drožomanijo lani prijavila na največji knjižno-kulinarični dogodek na svetu, letos spomladi pa so ji organizatorji sporočili, da se je njena knjiga uvrstila med 9 najboljših v obeh prijavljenih kategorijah.

Obudila babičine recepte

Anita Šumer s soprogom z odličjem iz Macaa. Foto: Osebni arhiv

V ožjem izboru za najboljšo knjigo o kruhu za leto 2019 je bilo devet knjig iz devetih držav: Brazilije, Kitajske, Mehike, Južne Koreje, Francije, Italije, Španije, Švedske in Slovenije. Na letošnjem izboru je sicer sodelovalo 216 držav.

"Zmaga mi daje nove moči za navduševanje ljudi po vsem svetu za peko "boljšega" kruha, kruha z drožmi," je po zmagi povedala Šumerjeva.

V sklopu dvodnevnega dogodka v Macau je potekal tudi knjižni sejem, za obiskovalce pa je Šumerjeva pripravila pokušino slovenskega kruha in pogače z drožmi in imela strokovno predavanje o peki z drožmi, sodelovala pa je tudi na okrogli mizi, na kateri se je predstavila založnikom iz Kitajske in portugalsko govorečih dežel.

Šumerjeva se je sicer peke kruha z drožmi lotila pred okoli osmimi leti, ko so njenemu možu odstranili žolč in ni mogel jesti običajnega kruha, zato je obudila babičine recepte peke kruha z drožmi. Kmalu je umetnost izpopolnila in je danes skupaj z Natašo Đurić vodilna Slovenka v tovrstni peki kruha in peciva.