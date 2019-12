Foto: MMC RTV SLO/Daimler

Predsednik Daimlerjevega upravnega odbora Ole Källenius je poudaril, da si po njihovem mnenju drugačen avtomobil zasluži drugačno svetovno premiero. Tudi vozniki, kot ugotavljajo, danes postajajo vse bolj digitalizirani, zato se jim je zdelo logično, da vstopijo v digitalni svet.

Mercedes GLA je sicer zadnji prenovljeni predstavnik Daimlerjevega kompaktnega razreda, ki ga je leta 1997 zastavil mercedes-benz razred A prve generacije. Zdaj je že vsak četrti prodani mercedes iz kompaktnega razreda, s katerim nagovarjajo predvsem mlade voznike. Mercedesov GLA so sicer doslej prodali več kot milijon.

Foto: MMC RTV SLO/Daimler

Večji, kjer je pomembno

V primerjavi s predhodnikom je 14 centimetrov krajši, 30 milimetrov širši in 104 milimetrov višji, medosna razdalja pa daljša za 30 milimetrov, s čimer je po Källeniusovih besedah velikostno pridobil tam, kjer je to najbolj pomembno za potnike. To se kaže tudi v 12 milimetrih več prostora za noge potnikov na zadnji klopi, ki je tudi vzdolžno pomična in omogoča zlaganje naslonjala v razmerju 40:20:40. Za štirinajst litrov se je na 435 litrov povečal tudi prtljažnik z modularnim dnom. Voznik in sovoznik sedita 140 milimetrov više kot v razredu A in 50 milimetrov više kot v razredu B, položaj sedenja pa je tudi pokončen in "terenski".

Foto: MMC RTV SLO/Daimler

Novi mercedes GLA ima kljub višini ugoden količnik zračnega upora 0,28, k čemur so pripomogle tekoče linije karoserije z izrazito ramensko linijo in kupejevskimi bočnimi okni. Izstopajo vpadljiv sprednji del z veliko masko in odprtinami za zrak na odbijačih ter dvodelne luči na zadku.

Prilagodljiv in opremljen

V notranjosti se mercedes GLA zgleduje po drugih predstavnikih Daimlerjevega kompaktnega razreda. Armaturne plošče se tako zgledujejo po letalskih oblikah, digitalni kokpit je prilagodljiv, infozabavni vmesnik MBUX pa ima možnost glasovnega in upravljanja kretenj. Več je tudi varnostnih sistemov, ki do hitrosti 50 kilometrov na uro preprečijo trke, vozniku pa pomagajo tudi k večji zbranosti. Vozniku olajšajo tudi iskanje parkirnega prostora na parkirišču, funkcija za avtopralnice pa avtomobila pripravi za pralnico zgolj s pritiskom na gumb.

Foto: MMC RTV SLO/Daimler

Podvozje je prilagojeno tako mestnim vožnjam kot tudi terenu, na voljo je seveda tudi štirikolesni pogon 4MATIC, oddaljenost dna od tal pa znaša solidnih 143 do 152 milimetrov, odvisno od velikosti koles.

Prihaja električni GLA

Na voljo bodo štirje turbobencinski in turbodizelski štirivaljniki. Za osnovo bo služil 1,33-litrski turbobencinski motor z močjo 120 kilovatov, v vrhu pa bo mercedes-AMG GLA 35 4MATIC z močjo 225 kilovatov. Kmalu pride tudi priključna hibridna različica, ki bo omogočala električni doseg do 70 kilometrov, nekoliko pozneje pa bo Daimler predstavil še električni mercedes EQA.

Foto: MMC RTV SLO/Daimler