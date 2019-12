Princesa Ana velja za najbolj prizemljeno, pa tudi najbolj delavno članico družine. Foto: AP

Edina hčerka britanske kraljice Elizabete je minuli teden postala prava spletna senzacija, ko je svet obkrožil posnetek, na katerem kraljica v družbi svojega naslednika, princa Charlesa, in njegove žene Camille na sprejemu voditeljev držav zveze Nato pozdravlja prvi par Amerike, Donalda in Melanio Trump, nekaj metrov stran pa stoji Ana. Ko ji kraljica namigne, naj pride bližje (vsaj tako je mimiko interpretiral velik del državljanov spleta), ji Ana odvrne z - na videz -odklonilno gesto.

Pozneje so "dobro obveščeni viri" sicer odločno zanikali, da je Ana zavrnila sprejem ameriškega predsednika in njegove žene, in zatrjevali, da je kraljica svojo hčer zgolj vprašala, kdo je naslednji v vrsti, ona pa je dejala, da nima pojma. Ne glede na to, kaj se je v resnici zgodilo, pa je jasno: Ana je (znova) postala ena najbolj priljubljenih članic britanske kraljeve družine.

Princesa Ana se je kanadskemu in britanskemu premierju se je med sprejemom voditeljev Nata takole pridružila pri "ogovarjanju" Donalda Trumpa. Foto: Reuters

Morda, špekulirajo britanski in ameriški mediji, je k temu pripomogla tudi njena upodobitev v tretji sezoni serije The Crown, ki slika življenje kraljice Elizabete in v kateri so ustvarjalci spomnili na nekatere slovite trenutke v Aninem življenju, brez dvoma pa si, piše Rebecca Nicholson v kolumni za Guardian, lahko zasluge za Anino vnovično slavo pripiše tudi igralka Erin Doherty, ki je princeso izjemno prepričljivo upodobila - vključno z zanjo značilnimi sarkazmom, predrznostjo in neposrednostjo.

15. aprila 1950 rojena Ana, drugi otrok Elizabete in Filipa, je sicer večji del svojega življenja preživela bodisi v senci starejšega brata, prestolonaslednika, bodisi v senci mlajših dveh, Edwarda in Andrewa ter njunih škandalov - sploh slednji zadnje čase kraljici povzroča največ sivih las z vpletenostjo v afero Epstein, njegov nedavni izjemno neprepričljivi intervju o povezanosti z Američanko Virginio Giuffre, ki trdi, da je bila prisiljena v spolni odnos z njim, pa je sprožil še več dvomov o njegovi iskrenosti.

Kraljica Elizabeta, princ Filip z otrokoma, Charlesom in Ano leta 1951. Foto: AP

Kraljevska princesa Anne Elizabeth Alice Louise, kot je njen uradni naziv, je tako pravo nasprotje svojih bratov. V javnosti je zadržana, ubogljivo izpolnjuje svoje obveznosti, ki jih ima kot članica kraljeve družine - in teh ni malo, saj jih opravi daleč največ med vsemi člani družine, leta 2018 na primer je oddelala 180 delovnih dni. Sodeluje namreč v več kot 300 dobrodelnih in drugih organizacijah, dejavna pa je tudi v vojski (nosi namreč številne častne vojaške čine) oz. v konjeniških polkih.

Ana in Charles v otroštvu. Foto: AP

Ko nima obveznosti, pa se posveča svojim konjem, saj je že od mladih nog strastna jahačica - leta 1976 je bila članica britanske ekipe na Olimpijskih igrah, osvojila pa je tudi več medalj na evropskih konjeniških prvenstvih. Po njenih stopinjah je šla tudi hčerka Zara, ki je leta 2006 osvojila zlato medaljo na svetovnem prvenstvu, na Olimpijskih igrah, ki so leta 2012 potekale v Londonu, pa je osvojila srebrno odličje. Na slavnostni prireditvi ji ga je nadela ravno njena mati.

A če je Anino uradno življenje brezmadežno, je precej več pozornosti pred desetletji vzbujala zaradi svojega ljubezenskega življenja. Ko ji je bilo 20 let, se je prvič resno zaljubila v Andrewa Parkerja Bowlesa, a zveza ni trajala dolgo. Zanimivo, Andrew se je pozneje poročil s (takrat še) Camillo Shand, ki je bila (prej, po mnenju številnih pa tudi pozneje) v zvezi z Aninim bratom Charlesom. Ta si je bil prisiljen izbrati "boljšo" življenjsko sopotnico, Diano, a ne zakon Charlesa in Diane ne zveza Camille in Andrewa, kot je znano, nista bila srečna, Camilla in Charles pa sta se lahko poročila šele desetletja pozneje, ko sta bila že oba vdovca.

Zaročno poziranje z Markom Phillipsom. Foto: AP

Tudi Ane prvič ni izbrala najbolje, čeprav se je njena zveza z Markom Phillipsom najprej zdela idealna že zaradi skupne ljubezni: konjev. A zapletlo se je že, ko Phillips od kraljice ni želel sprejeti grofovskega naziva, po rojstvu otrok, Petra (1977) in Zare (1981), ki na Anino željo nimata kraljevih nazivov, pa je njun zakon obstajal le še na papirju. Javna skrivnost je tako bila, da sta oba skakala čez plot, leta 1989 pa sta sklenila, da tudi javno oznanita, da je njunega zakona konec. Ravno tistega leta je namreč Ana spoznala častnika Timothyja Laurencea, s katerim sta se nato decembra 1992, ko je ločitev od Phillipsa postala uradna, poročila na Škotskem, saj tamkajšnja Cerkev zakona ne priznava za zakrament in sta si lahko zvestobo kljub njeni ločitvi obljubila pred oltarjem. Danes živita pretežno v stanovanju v palači St. James.

Ugrabitelju zabrusila: "Niti pod razno!"

Še najbolj pa se je Ana v kolektivni spomin Britancev zapisala leta 1974, ob poskusu ugrabitve. Ko sta se z možem vračala z dobrodelne prireditve, je pred njuno vozilo zapeljal avtomobil, iz njega pa je s pištolo v roki skočil Ian Ball in začel streljati. Ko je v Ano uperil orožje in ji ukazal, naj izstopi iz vozila, ker jo namerava ugrabiti in zanjo zahtevati tri milijone funtov odkupnine, mu je odločno odgovorila: "Niti pod razno!" Pozneje je razkrila, da je za trenutek razmišljala, ali naj moškega kar udari, nato pa si premislila, previdno izstopila iz vozila, v tistem trenutku pa je Balla onesposobil mimoidoči - izkazalo se je, da je nekdanji boksar.

Princesa Ana in Timothy Laurence v sproščeni različici. Foto: AP

S svojo trezno glavo, neposrednostjo in spretno izbiro besed, ki vedno malce meji na sarkazem, se je Ana že takrat Britancem zelo priljubila, a z leti - in z vzponom mlajše generacije članov kraljeve družine - je njena zvezda malce zašla. Ana se je, pravijo poznavalci kraljeve družine, tega pravzaprav razveselila, saj ji pozornost medijev ne godi najbolj in raje živi v senci - in opravlja svoje delo. Nekdanji kraljičin tajnik Kevin S. MacLeod je leta 2014 tako razkril: "Njen moto je: 'Zaposlite me. Tukaj sem, da delam in ne da lenarim. Naj delam dobre stvari in spoznam čim več ljudi.'"