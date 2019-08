Rentgenska slika je razkrila vraščen žep, v katerem so se nabirali drobni zobje. Foto: Reuters

Sedemletnega dečka so v bolnišnico v mestu Čenaj na jugu Indije sprejeli zaradi oteklin in bolečin v spodnji čeljusti. Ko so zdravniki z rentgenom preverili, kje tiči vzrok težav, so v dečkovi ustni votlini odkrili vraščen žep, napolnjen z "nenavadnimi zobmi", je za CNN povedala Praiba Ramani z zobozdravstvene fakultete Savita.

Ekipa zdravnikov je natančno preučila odstranjene zobe. Foto: Reuters

Oralna kirurga sta žep odstranila iz ustne votline, nato pa je primer preučila in analizirala skupina raziskovalcev iz univerze Savita. "Skupno je bilo v žepu 526 zob v velikosti od enega do petnajstih milimetrov. Celo najmanjši drobci so imeli krono, korenino in sklenino, kar pomeni, da gre za zobe," je povedala Ramani, ki je vsebino žepa s pomočniki praznila več kot štiri ure.

Zobje so se najverjetneje nabirali več let

Deček je bil tri dni po uspešnem operacijskem posegu odpuščen iz bolnišnice, zdravniki pa napovedujejo, da bo popolnoma okreval in da ne bo trpel dolgoročnih posledic. Kot je za CNN pojasnila Ramani, je 7-letnik trpel zaradi zelo redkega zdravstvenega stanja, imenovanega sestavljeni odontom. Povedala je še, da ni jasno, kaj je povzročilo takšno stanje, in da bi lahko do tega prišlo zaradi genetskih ali okoljskih dejavnikov, kot je na primer sevanje.

Dečku so se zobje v ustni votlini najverjetneje nabirali več let. Njegovi starši so povedali, da so otekline na njegovi čeljusti občasno opazili že, ko je bil star 3 leta. Deček naj bi se takrat upiral temu, da bi ga peljali k zdravniku.