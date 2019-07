Novi način prikazovanja objav, ki kaže samo število ogledov in komentarje, ne pa tudi števila všečkov, je družbeno omrežje Instagram najprej poskusno uvedlo v Kanadi, kjer se je model izkazal za uspešen, zdaj pa ga predstavlja še v Avstraliji, na Japonskem, Novi Zelandiji, Irskem, v Italiji in Braziliji, so v družbi pojasnili za BBC.

Dodali so, da lahko posamezni uporabniki Instagrama še vedno vidijo, koliko všečkov ima kakšna njihova fotografija oz. video, ne morejo pa tega videti njihovi sledilci oz. vsi drugi. Pri Instagramu upajo, da bo to zmanjšalo pritisk na uporabnike, zaradi česar je bilo omrežje že pogosto tarča kritik.

"Osredotočite se lahko zgolj na objavljanje stvari, ki jih imate radi"

"Upamo, da bo ta poskus zmanjšal pritisk glede tega, koliko všečkov dobi kakšna objava, tako da se boste lahko osredotočili zgolj na objavljanje stvari, ki jih imate radi," je po poročanju BBC-ja v izjavi za javnost zapisala Mia Garlick, direktorica Facebookovih strategij za Avstralijo in Novo Zelandijo. Ob tem je dodala, da je njihov cilj razbremeniti uporabnike pritiska in sodb drugih, po drugi strani pa želijo videti, ali bi ta sprememba ljudem pomagala, "da se bolj osredotočijo na zgodbo in manj na všečke".

V družbi (Instagram je v lasti Facebooka) so ob tem poudarili, da druge funkcije štetja ogledov za npr. poslovne uporabnike ostajajo enake, uporabniki pa bodo še vedno lahko videli celoten seznam ljudi, ki so všečkali posamezne fotografije, če bodo na seznam kliknili. Foto: Reuters

Sprememba zasnovana tako, da bi zmanjšala stres

Ko so maja poskusno odstranili števec všečkov v Kanadi, je vodja Instagrama Adam Mosseri povedal, da je sprememba zasnovana tako, da bi zmanjšala stres pri objavljanju na spletu, kjer se objave velikokrat vrednotijo ravno po številu všečkov, ki jih prejmejo: "Želimo, da se ljudje manj osredotočajo na to, koliko všečkov prejmejo, in da se raje posvetijo povezovanju z ljudmi, ki jim nekaj pomenijo."

Že takrat so poudarjali, da je poskus zgolj del širšega prizadevanja, da bi znova razmislili o temeljih Instagrama in da bi na podlagi tega ustvarili prijetnejše okolje za uporabnike. "Ne želimo, da bi Instagram postal tekmovanje," je dodal Mosseri.

Leta 2018 je bilo v raziskavi med najstniki v ZDA, ki jo je opravil Pew Research Center, ugotovljeno, da skoraj 40 odstotkov mladih čuti pritisk, naj delijo le digitalno vsebino, ki bo naletela na pozitiven odziv oz. bo dobila veliko "všečkov" in komentarjev. Foto: EPA

Instagram pri teh prizadevanjih ni edini. O podobnih zamislih je spregovoril tudi izvršni direktor Twitterja Jack Dorsey, ki je dejal, da bi bilo ob prenovi platforme vredno razmisliti, ali je število všečkov in delitev objav najboljše merilo za merjenje uspeha posamezne objave.

Instagram razglasili za najslabši

Družbena omrežja so v zadnjem času vse bolj pod pritiskom zaradi očitkov, da negativno vplivajo na počutje svojih uporabnikov. Leta 2017 je študija britanske organizacije Royal Society for Public Health Instagram razglasila za najslabše od vseh spletnih družbenih omrežij za mlade v Veliki Britaniji v smislu vpliva na mentalno zdravje.

Leta 2018 je bilo v raziskavi med najstniki v ZDA, ki jo je opravil Pew Research Center, ugotovljeno, da skoraj 40 odstotkov mladih čuti pritisk, naj delijo le digitalno vsebino, ki bo naletela na pozitiven odziv oz. bo dobila veliko všečkov in komentarjev.