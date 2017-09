25. september: Rodil se je Boris Ziherl

Na današnji dan se je leta 1910 v Trstu rodil filozof, politik, marksistični teoretik in publicist Boris Ziherl.

Zaradi komunističnega prepričanja je bil že pred drugo svetovno vojno večkrat zaprt. Med narodooosvobodilnim bojem in po njem je imel pomemebne politične funkcije v Beogradu in v Ljubljani, po letu 1953 pa je bil profesor na filozofski fakulteti in na današnji fakulteti za družbene vede v Ljubljani.

Težišče njegovega dela sta bili marksistična filozofija in obča sociologija. Po drugi svetovni vojni je objavil obširne razprave o Prešernu in Cankarju ter o eksistencializmu v kulturi. Umrl je 11. februarja 1976 v Ljubljani.

Leta 1396 so Turki zmagali v bitki pri Nikopolju.

Leta 1493 je Krištof Kolumb odrinil na svojo drugo pot proti Ameriki. Na tej poti je imel 17 ladij in 1.500 pomorščakov. Na svojih potovanjih je našel otoke v Bahamskem arhipelagu, preiskoval severno obalo Kube in Hispaniole – odkrite otoke je imel za del Azije.

Leta 1529 so Turki začeli oblegati Dunaj.

Leta 1555 je bil v Augsburgu podpisan verski mir.

Leta 1644 se je rodil danski astronom Ole Christensen Romer. Iznašel je meridianski krog in je iz nastopov mrkov štirih najsvetlejših Jupitrovih satelitov prvi določil svetlobno hitrost.

Leta 1683 se je rodil francoski skladatelj Jean-Philippe Rameau.

Leta 1718 se je rodil avstrijski baročni slikar in grafik Martin Johann Schmidt, imenovali so ga tudi Kremser Schmidt.

Leta 1777 je umrl nemški matematik, fizik in astronom Johann Heinrich Lambert.

Leta 1844 je umrl slovenski botanik Franc Hladnik.

Leta 1849 je na Dunaju umrl avstrijski skladatelj Johann Strauss starejši. Napisal je 152 valčkov, 32 četvork, 24 galopov, 18 koračnic in 13 polk. Zelo znan je njegov Radetzky marš.

Leta 1866 se je rodil utemeljitelj sodobne genetike Thomas Hunt Morgan. Dokazal je, da so genski lokusi na kromosomu razporejeni linearno.

Leta 1896 se je rodil italijanski državnik Alessandro Pertini. Predsednik Italije je bil sedem let.

Leta 1897 se je v družini obubožanega plantažnika v ameriški državi Misisipi rodil ameriški pisatelj William Faulkner.

Leta 1900 je umrl ameriški zdravnik Jesse William Lazear.

Leta 1906 se je v Sankt Peterburgu rodil ruski skladatelj Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič.

Leta 1908 se je v Ljubljani rodil slovenski in ameriški fizik Anton Peterlin, ki velja za utemeljitelja moderne fizike na ljubljanski univerzi. Bil je član SAZU-ja.

Leta 1910 se je v Trstu rodil filozof, kritik in publicist Boris Ziherl.

Leta 1918 je Brazilija napovedala vojno Avstriji.

Leta 1920 se je rodil ukrajinski filmski režiser in igralec Sergij Fedorovič Bondarčuk. Njegov najbolj znan film je Vojna in mir.

Leta 1922 se je rodil predsednik Nauruja Hammer DeRoburt.

Leta 1924 je umrl slovenski publicist Pavel Turner.

Leta 1933 je umrl avstrijski fizik in matematik Paul Ehrenfest.

Leta 1939 sta Andora in Nemčija končno podpisali sporazum o končanju prve svetovne vojne.

Leta 1940 so ZDA zmanjšale dobavo nafte Japonski.

Leta 1941 je nemški Wehrmacht začel ofenzivo na Krim.

Leta 1943 je Rdeča armada osvobodila Smolensk.

Leta 1943 se je začela prva faza nemške operacije Wolkenbruch – Prelom oblakov. Njen namen je bila zasedba Krasa in Vipavske doline.

Leta 1944 se je rodil ameriški filmski igralec Michael Kirk Douglas.

Leta 1952 se je rodil ameriški filmski igrlaec Christopher Reeve, najbolj znan po vlogi v filmih o Supermanu. Po hudi nesreči, ko je padel s konja in ostal hrom od vratu navzdol, je umrl leta 2004.

Leta 1955 se je rodil nemški nogometaš Karl Heinz Rummenigge.

Leta 1958 je umrl ameriški psiholog John Brodaus Watson.

Leta 1965 se je rodil košarkar Scottie Pippen. Osvojil je šest naslovov prvaka Lige NBA, dve zlati olimpijski kolajni, nastopil je sedmih All Star tekmah.

Leta 1968 se je v Philadelphii rodil ameriški igralec in pevec Will Smith, ki je zaslovel z vlogo v humoristični nanizanki Princ z Bel Aira.

Leta 1969 se je rodila irsko-valižanska filmska, televizijska in gledališka igralka Catherine Zeta-Jones.

Leta 1970 je umrl pomemben nemški pisatelj Erich Maria Remarque, s pravim imenom Erich Paul Remark.

Leta 1977 je umrl slovenski književni zgodovinar in pesnik Alfonz Gspan.

Leta 1980 je umrl ameriški bobnar John Henry "Bonzo" Bonham.

Leta 1981 se je rodil hokejist Marcel Rodman, ki je pomemben član slovenske reprezentance.

Leta 1988 je ameriški plavalec Matt Biondi na olimpijskih igrah v Seulu zmagal na 50 metrov prosto in s tem priplaval do sedme kolajne na teh igrah.

Leta 1988 je Američanka Florence Griffith Joyner na olimpijskih igrah v Seulu zmagala v teku na 100 metrov.

Leta 2003 je umrl italijansko-ameriški ekonomist Franco Modigliani, ki je leta 1985 prejel Nobelovo nagrado.

Leta 2008 je Jani Brajkovič na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Vareseju osvojil osmo mesto v kronometru, dolgem 43 kilometrov.

Leta 2009 je umrl Pierre Falardeau, kanadski režiser, pisec in aktivist. Rodil se je leta 1946.

Leta 2012 so se protesti zoper stroge varčevalne ukrepe španske vlade sprevrgli v hude spopade.

Leta 2012 so košarkarji Krke tretjič zapored osvojili superpokal, prvo lovoriko sezone, potem ko so v Grosupljem s 84:81 premagali Union Olimpijo.

Leta 2013 so na Slovaškem zabeležili prve znane primere spolne zlorabe v Katoliški cerkvi. Nek duhovnik naj bi zlorabljal 13-letno deklico, ki je bila v času zlorabe stara komaj 11 let.

