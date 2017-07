Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Obeta se prometno najbolj obremenjen konec tedna. Foto: BoBo VIDEO Ceste, mejni prehodi spet... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na cestah proti morju gneča, na mejnih prehodih kolone

Vozite previdno in strpno

Konec tedna je med prometno najbolj obremenjenimi. Na avtocestah, regionalnih cestah in mejnih prehodih so nastale številne gneče in kolone - tudi na Hrvaškem.

Na avtocestah so številne gneče in zastoji, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Na podravski avtocesti med priključkom Hajdina in razcepom Draženci v smeri Hrvaške (tri kilometre). Na primorski avtocesti je močno upočasnjen promet med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru, potovalni čas se podaljša za približno 15 - 20 minut.

Zastoji so tudi na naslednjih lokalnih cestah: Draženci - Podlehnik - Gruškovje, Šmarje - Dragonja, Izola - Strunjan, Seča - Sečovlje in Lesce - Bled.

Na Hrvaškem dolge kolone

Po podatkih hrvaškega avtokluba (HAK) je 7 km dolg zastoj na cestnem ipsilonu proti mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje. HAK potnike med drugim opozarja, da je ta konec tedna šele prvi od treh prometno najbolj obremenjenih, ko so gneča in zastoji najpogostejši. Danes je promet bolj obremenjen v smeri morja, v nedeljo pa pričakujejo, da bo več ljudi potovalo z morja nazaj proti notranjosti.

Voznikom HAK svetuje, naj se na pot odpravijo le, če je to res potrebno. Zaradi visokih temperatur pa priporočajo, naj imajo ljudje v vozilu zadostno količino tekočine, najraje vodo ali negazirane sokove, naj se na daljši poti redno ustavljajo za počitek, naj imajo ustrezno nastavljeno klimatsko napravo v avtu ter naj se pred odhodom na pot pozanimajo o razmerah na cestah.

Iz Hrvaške nadalje poročajo o gostem prometu in večkilometrskih zastojih na avtocesti iz Zagreba proti Splitu. Promet je gost tudi na drugih cestah proti morju ter na mostu na Krk, na istrskem ipsilonu, na jadranski magistrali in v trajektnih pristaniščih.

Zastoji nastajajo pred cestninsko postajo Lučko pri Zagrebu ter na razcepu Bosiljevo v smeri Splita, še dodatno pa razmere otežuje pokvarjeno vozilo na avtocesti proti Karlovcu. Tam je kolona vozil dolga devet kilometrov, med razcepoma Gornja Ploča in Maslenica na avtocesti proti Splitu pa je kolona v smeri Splita dolga 25 kilometrov.

Zastoji so tudi na mejnih prehodnih s Slovenijo, BiH in Srbijo. Na mejnem prehodu Bajakovo na avtocesti Zagreb-Beograd je treba za izstop iz Hrvaške čakati uro in pol, je sporočil hrvaški avtoklub Hak.

Trajekti plujejo normalno, so pa v nekaterih pristaniščih že kolone, zlasti za na otoke Cres, Rab in Pag ter v Splitu.

Voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo zgodaj ali proti večeru. Med vožnjo naj upoštevajo prometno signalizacijo in se pred odhodom informirajo o stanju na cestah. Po potrebi naj izberejo alternativno pot, zemljevid mejnih prehodov je objavljen tudi na spletni strani centra. Pred potovanjem je treba preveriti stanje vozila, količino goriva, vozniki pa naj imajo pri sebi zadostno količino pijače.

Informacije o čakalnih dobah na mejnih prehodih so na interaktivnem zemljevidu:

