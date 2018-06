Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Zaradi začetka počitnic in turistične sezone pričakujte gost promet. Foto: BoBo VIDEO Na katerih odsekih se bom... VIDEO Vrača se obdobje gneč in... Dodaj v

Zastoji na cestah, čakalne dobe na mejnih prehodih ... počitniški konec tedna

Obremenjeni večji mejni prehodi s Hrvaško

23. junij 2018 ob 08:07

zadnji poseg: 23. junij 2018 ob 14:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prvi počitniški konec tedna je prinesel povečan promet. Zastoji nastajajo na ljubljanski obvoznici, na primorski avtocesti pred predorom Karavanke in na koncu podravske avtoceste, poroča prometnoinformacijski center.

Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti promet oviran tudi med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane, poroča na svoji spletni strani prometno-informacijski center. Kot navaja, so gneča in zastoji prav tako na cestah Koper-Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper ter Lucija-Sečovlje. Približno polkilometrski zastoj je nastal na koncu podravske avtoceste pred Podlehnikom proti Hrvaški. Zastoji so še na glavni cesti Podlehnik-mejni prehod Gruškovje ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji; tam je dolg približno kilometer. Predor Karavanke občasno zapirajo. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran tudi med priključkoma Kranj-zahod in Naklo v smeri Karavank. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Rogatec, Dobovec in Gruškovje. Najdlje je treba čakati na mejnih prehodih Dobovec in Sečovlje; na prvem pri izstopu iz države približno uro in pol, na Sečovljah pa 15 minut manj. V času turistične sezone, torej od danes naprej, se spremeni tudi omejitev tovornega prometa in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Do nedelje, 2. septembra, velja prepoved za omenjeno skupino vozil ob sobotah od 8. do 13. ure in ob nedeljah, praznikih ter dela prostih dnevih od 8. do 21. ure.

Začenja se poletna gneča na cestah

Pričakujejo, da bo promet povečan vsak konec tedna v času poletnih počitnic, predvsem od Avstije in Italije proti turističnim krajem in nazaj. Obremenjeni bodo tudi vsi večji mejni prehodi s Hrvaško, najbolj Gruškovje in mejni prehodi v Istri. Voznikom priporočajo, da na pot krenejo ponoči ali v zelo zgodnjih jutranjih urah, saj se bodo tako izognili največji gneči.

V času turistične sezone, ki se je pravkar začela, se spremeni tudi omejitev tovornega prometa in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone v Sloveniji. Do nedelje, 2. septembra, velja prepoved za omenjeno skupino vozil ob sobotah od 8. do 13. ure in ob nedeljah, praznikih ter dela prostih dnevih od 8. do 21. ure.



Infografika: Mejni prehodi s čakalnimi dobami (podatki nazadnje osveženi ob 14.00)



A. K. K., Al. Ma.