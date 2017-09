Sanjsko leto: športniki osvojili več kot 30 medalj

22. september 2017 ob 11:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenija je zadnje dneve še vedno pod vtisom zlate medalje košarkarjev na evropskem prvenstvu, a leto 2017 je bilo za Slovenijo uspešno v številnih disciplinah.

Leta še ni konec, števec slovenskih medalj na največjih tekmovanjih pa je že pri številki 30. Vabljeni k postavljanju vprašanj!

Slovenski športniki so letos zelo uspešni. Naštejte vse zlate, srebrne in bronaste medalje, ki so jih slovenski športniki osvojili v letu 2017 na svetovnih in evropskih prvenstvih. Ne pozabite na slovensko reprezentanco v dopisnem šahu, ki je pred dnevi osvojila srebrno medaljo na evropskem prvenstvu.

Marjan Veček

Leto 2017 sicer ni olimpijsko, a je vseeno postreglo z množico medalj slovenskih športnikov na evropskih in svetovnih prvenstvih. Sprehod začnimo z olimpijskimi ekipnimi športi - obe medalji sta še izjemno sveži.

Zlati košarkarji

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu, ki se je končalo v Carigradu, osvojila zlato medaljo. Varovanci Igorja Kokoškova so bili edini, ki so dobili vseh devet tekem, po Litvi 2003 je tako prvi prvak, ki na prvenstvu ni bil poražen niti enkrat. Kapetan reprezentance Goran Dragić je postal MVP turnirja.

Bronasti rokometaši

Na začetku leta je Francija gostila svetovno prvenstvo v rokometu. V tekmi za bron se je Slovenija po neverjetnem preobratu veselila medalje - sploh prve slovenske na svetovnih prvenstvih v ekipnih športih v članski konkurenci.

Bron tudi za namizne tenisače

Prejšnji teden so za presenečenje poskrbeli tudi igralci namiznega tenisa, moška reprezentanca je v Luxemburgu senzacionalno prišla do bronaste medalje.

Največ medalj v kajaku in kanuju

Sezone še ni konec, slalomiste v kajaku in kanuju namreč še čaka svetovno prvenstvo, a zbirka medalj je bogata. Na domačem evropskem prvenstvu sta bili obe medalji doseženi v ekipni konkurenci - kajakašice so bile zlate, kanuisti pa srebrni. Štiri leta so minila od zadnje medalje kajakašev na mirnih vodah, letos pa je Slovenija osvojila kar štiri, pri vseh je bila zraven Špela Ponomarenko Janić. Na evropskem prvenstvu v Plovdivu je bila bronasta na 200 metrov, skupaj z Anjo Osterman pa tretja na 500 metrov. Obe tekmovalki sta po medalji v istih disciplinah posegli tudi na svetovnem prvenstvu v Račicah, tokrat sta bili obe medalji bronastega leska (dvojec, posamezno).

Judoisti nikoli ne razočarajo

Zvezda stalnica na slovenskem športnem nebu je judo, ki medalje zbira vse od leta 2002 naprej. Nič drugače ni bilo letos, Tina Trstenjak je v Varšavi postala evropska prvakinja, Adrian Gomboc pa podprvak. Na nedavnem svetovnem prvenstvu pa sta se s srebrom vrnila Trstenjakova in Mihael Žgank.

Strelci presenetili

S tremi medaljami so se z evropskega prvenstva v Bakuju vrnili strelci. Rajmond Debevec je z velikokalibrsko puško osvojil srebro, skupaj z Robertom Markojo in Dušanom Žiškom pa še ekipni bron. Za pravo presenečenje sta poskrbela Jasmina Maček in Tomaž Blazinšek, ki sta v mešani tekmi osvojila srebro v trapu.

A to ni bilo vse ...

Med olimpijskimi športi je zadnjo medaljo osvojil kolesar Primož Roglič, ki je bil srebrn v kronometru, Ivan Konrad Trajković je bil tretji na svetovnem prvenstvu v taekwondoju, jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta enako medaljo osvojili v razredu 470. Zgodovino je pisal rokoborec David Habat, ki je z bronom na evropskem prvenstvu osvojil prvo slovensko medaljo v tem športu.

Slabšo zimo rešila Ilka Štuhec

Slovenski tekmovalci v zimskih športih so bilo to zimo sicer daleč od rekordnih ber, a še vedno je živ spomin na uspeh Ilke Štuhec, ki je postala svetovna prvakinja v smuku.

Zelo uspešni plezalci

Precej uspeha so poskrbeli tudi tekmovalci iz novega olimpijskega športa - športnega plezanja. Janja Garnbret je na evropskem prvenstvu osvojila zlato v kombinaciji in srebro na balvanih, Mina Markovič je bila srebrna v težavnostnem plezanju, Anže Peharc pa je bil tretji na balvanih.

Spet uspešni balinanje

In še neolimpijskimi športi. Šahisti so bili srebrni na evropskem prvenstvu v dopisnem šahu, kegljačice so bile tretje na svetovnem prvenstvu v ekipni tekmi. Medalje se pridno lepijo tudi v roke balinarjev. Ženske so na nedavnem evropskem prvenstvu osvojile štiri medalje - Polona Zule (klasično) je bila zlata, Sara Jenčič (krog) je bila srebrna, Nina Volčina (hitrostno) je bila druga, Volčinova in Ana Vorih (štafeta) pa sta bili bronasti. V Maroku ravno poteka moško svetovno prvenstvo v balinanju, kjer so Slovenci že osvojili najmanj dve medalji. Smo pozabili kakšno medaljo? Sporočite nam po elektronski pošti.

Slavko Jerič