Istra dobila svoj Michelinov vodnik - kljub očitkom o vse nižji ravni restavracij

Kdaj pride na vrsto Slovenija?

12. september 2017 ob 19:31

Rovinj - MMC RTV SLO

Istra je kot prva pokrajina v naši regiji dobila svoj lastni tiskani Michelinov vodič po najboljših restavracijah. Karkoli si že mislimo o podeljevanju Michelinovih zvezdic, gre za izjemen dosežek, za katerega je zaslužen predvsem Denis Ivošević, direktor turistične skupnosti Istre.

Ironično pa je, da dolgoletni šef istrskega turizma, ki si je velik del svojega staža prizadeval prav za prihod Michelina na Hrvaško, meni, da istrska gastronomija stagnira, restavracijska scena pa da je, razen redkih izjem, zastarela.

"Zdi se mi, da ni novih idej, novih protokolov, novih modelov komunikacije, in to že od leta 2010. Istrska restavracijska scena je v pospešeni stagnaciji," meni glavni promotor istrske gastronomije. 2010 je bilo leto, ko je Hrvaška zašla v veliko gospodarsko krizo, zaradi katere je bilo kar nekaj najambicioznejših hrvaških restavracij prisiljenih zapreti svoja vrata. In posledice se čutijo še danes.

Kot piše vodilni hrvaški kulinarični portal Klub Plave Kamenice: "V času, ko je preživetje edina ambicija skoraj vseh gostincev (istočasno pa je glavna ambicija gostov, da se čim manj porabi), ne moremo pričakovati še ambiciozne, zares vrhunske kulinarike. V času boja za preživetje ne moremo pričakovati novega podmladka izobraženih in inovativnih chefov. Kar je skupaj s podvojenim davkom na restavracije pripeljalo do današnjega stanja. Zato niti v naslednjih nekaj letih od istrske gastronomije ne moremo pričakovati, da na čelu vleče hrvaško restavracijsko industrijo, kot je to počela v prvem desetletju novega stoletja."

Da o ravni obalnih restavracij pod vodstvom Albancev in s ponudbo zamrznjenih patagonskih lignjev in tajskih rakcev v najbolj turistično obleganih letoviščih sploh ne govorimo.

Presenetljiv vodič

Novica, da je Hrvaška postala zadnja država s čislanim rdečim vodičem, je udarila kot strela z jasnega v začetku leta, ko je Michelin za naše južne sosede izdal - sploh prvič - digitalni vodič. Sedem mesecev kasneje so zdaj postregli še s tiskano izdajo za Istro. Zakaj samo za Istro? Verjetno gre razloge iskat v tem, da Michelinovi ocenjevalci kaj dosti izven istrskih meja sploh stopili niso.

Tako so eno (in edino) zvezdico podelili rovinjski restavraciji Monte, priporočili pa še 34 restavracij in gostiln, od katerih jih je tretjina v Istri. Že Kvarner je bil očitno za njih predaleč, kaj šele Dalmacija (razen Dubrovnika), kjer je v Šibeniku nedvomno najboljša hrvaška restavracija zadnjih let - Pelegrini. Ta kulinarična institucija, v kateri lokalno in domiselno ustvarja Rudolf Štefan, si ni prislužila niti priporočila v novem vodiču. So pa si ga denimo restavracije, ki so se medtem že zaprle, ali pa take, ki jim hrvaški recenzenti niti vrstice ne bi namenili.

13 najboljših

A nazaj k istrskem vodiču, ki so ga predstavili v konobi Morgan pri Brtonigli, in ki, tako kot vsi Michelinovi vodiči, sestoji iz rdečega dela z najboljšimi restavracijami in zelenega s turističnimi znamenitostmi, vrednimi ogleda.

Gre za standardni vodič, ki ga publikacija izdaja za območja, vredna dodatne pozornosti zaradi svoje specifičnosti ter kulturne in kulinarične ponudbe. Pri Istri tako niso predstavili samo 13 restavracij, ki so se že februarja uvrstile v Michelinov spletni vodič, ampak so izpostavili tudi take specialitete, kot so tartufi, oljčno olje in vino.

In katera je 13-erica, ki si je prislužila mesto v vodiču? Poleg že omenjenega Monteja so tu še Konoba Alla Beccaccia (Fažana), Batelina (Banjole), Konoba Čok, Damir & Ornella, Marina (vse Novigrad), Meneghetti (Buje), Konoba Morgan (Brtonigla), Pergola (Zambratija), San Rocco (Brtonigla), Sv. Nikola (Poreč), Wine Vault (Monte Mulini Hotel, Rovinj) in ZIGANTE (Livade).

Ni posluha za kulinariko

Ivošević je ob tem poudaril, da je v pripravi nov vodnik za Hrvaško, ki bo izšel marca prihodnje leto in bo po njegovih besedah natančnejši, da pa je Hrvaška vseeno premajhen trg, da bi Michelin zanjo izdal "pravi", tiskani vodnik, navaja Siol. Vidi pa možnost v povezovanju s sosedi, v vodiču za regijo Alpe-Adria, kar je ideja, ki jo že nekaj let skušajo udejaniti tudi nekateri slovenski gostinci in kulinarični promotorji.

Težava pa nastopi - kot smo že vajeni - da pristojne inštance nimajo največ posluha za promocijo kulinarike oz. to prepuščajo gostincem samim. Tudi kontakte koga in kam poklicati, da bi Michelin svoje ocenjevalce poslal k nam, so ustrezni posamezniki že posredovali pristoji turistični organizaciji pri nas, odziv pa je bil, pričakovano, medel.

Kaja Sajovic