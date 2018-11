Rekordna cena za beli tartuf - kupec zanj odštel 85.000 evrov

Dobrodelna dražba v Albi

12. november 2018 ob 14:17

Alba - MMC RTV SLO, STA

Na dražbi tartufov v italijanskem mestu Alba v bližini Torina so za 850-gramski gomolj belega tartufa iztržili rekordno ceno. Anonimni kupec iz Hongkonga je zanj odštel kar 85.000 evrov.

Ker gre za dobrodelno dražbo, cena tega tartufa ne ustreza tržni ceni, ki je letos približno 350 evrov za 100 gramov tega aromatičnega gomolja, priljubljenega v kulinariki.

Beli tartuf iz Albe v pokrajini Piemont je med poznavalci zelo iskan, sezona nabiranja pa je med 21. septembrom in 31. januarjem.

Letošnja bera je zaradi obilnega deževja v juliju in avgustu izredna, tako glede števila kot kvalitete tartufov, zato je njegova cena nekoliko nižja kot lani, je dejal vodja italijanskega nacionalnega centra za raziskovanje tartufov Antonio Degiacomi.

Lanska sezona je bila slaba zaradi suše, zato so bile tudi cene višje: za 100 gramov so morali kupci odšteti med 600 in 700 evrov. Letos je ta cena nižja, in sicer med 250 in 350 evri za 100 gramov tega gomolja, običajen tartuf pa tehta približno 20 gramov.

V Albi dražbe tartufov prirejajo že 88 let in so del letnega sejma tartufov, ki poteka približno dva meseca.

K. S.