Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov

Krompirjeva ponev z ohrovtom

Preprosto, a okusno

31. avgust 2018 ob 09:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: kg krompirja, 50 dag ohrovta, čebuli, 3 žlice masla, sol, poper.

Ohrovt očistimo, narežemo na trakove in nekaj minut kuhamo v osoljenem kropu. Krompir skuhamo v lupinah. Nato ga olupimo in narežemo na kolesca.

Čebulo olupimo in narežemo na kolesca. Na vroče maslo stresemo krompir in ga pražimo približno 10 minut. Krompir vzamemo iz ponve. Na maščobo dodamo čebulo in jo pražimo toliko časa, da postekleni. Dodamo odcejen ohrovt in čez nekaj minut tudi krompir.

Začinimo s soljo in poprom, pražimo še nekaj minut in postrežemo.