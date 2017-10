Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za ljubitelje zelenjave. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Sezonska solata z jogurtovim prelivom

Ne pozabimo na jurčke

5. oktober 2017 ob 09:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 10 dag motovilca, 10 dag korenja, 5 dag rdeče redkve, 15 dag jurčkov, olivno olje, sol, poper, 1 navadni jogurt, balzamični kis, 3 kisle kumarice, limonin sok, 1 trdo kuhano jajce, vložene bučke v kisu.



Motovilec očistimo koreninic in ga operemo, korenje narežemo na palčke (julieene). Rdečo redkev narežemo na kolobarje, jurčke narežemo na rezine in jih popečemo na olju, nato solato zložimo na krožnike in jo obložimo s trdo kuhanim jajcem.

Preliv naredimo tako, da zmešamo jogurt, žlico balzamičnega kisa, naribane kisle kumarice, žlico limoninega soka, sol in poper ter nato vse skupaj prelijemo čez solato. Vse skupaj okrasimo z vloženimi bučkami v kisu.

A. P. J., Lojze Čop (oddaja Dobro jutro)