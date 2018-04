Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Za kupo za štiri osebe potrebujemo en kilogram jagod. Foto: BoBo Dodaj v

Jagodna kupa s smetano

Ko na jagode damo smetano, takoj postrežemo

21. april 2018 ob 09:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 kg jagod, 4 dl smetane za stepanje, 3 žlice pomarančnega likerja, 2 zavitka vaniljinega sladkorja, nekaj žlic sladkorja.

Jagode očistimo in operemo. Polovico jagod narežemo, potresemo jih z enim zavitkom vaniljinega sladkorja, jih dodatno sladkamo po okusu in pokapamo s pomarančnim likerjem.

Zmešamo in postavimo v hladilnik. Drugo polovico jagod pretlačimo in sladkamo. Smetano, v katero dodamo drugi zavitek vaniljinega sladkorja, stepemo. Polovico smetane zmešamo s pretlačenimi jagodami. V skodelice naložimo plast narezanih jagod in plast pretlačenih jagod, na vrh pa damo stepeno smetano. Takoj postrežemo.