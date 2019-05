Soteska ob trdnjavi Kluže. Foto: BoBo

Po prvih zbranih podatkih policije sta se dva britanska državljana, stara 23 in 27 let, v četrtek popoldne sprehajala ob južni strani trdnjave Kluže. 23-letnemu Britancu je v globel reke Koritnice padel mobilni telefon. Ker je teren strm, mu ni uspelo priti do desnega brega reke, zato sta se oba s kombijem odpeljala po regionalni cesti približno pol kilometra naprej v smeri Loga pod Mangartom.

Tam sta parkirala na makadamskem parkirišču, 23-letni Britanec pa se je okoli 17.45 odpravil iskat telefon ob levem bregu reke Koritnice. Teren na tem območju je zelo strm in nevaren, zaradi nedavnih padavin je povišan vodostaj deroče reke.

Ker se ni vrnil, je stekla reševalna akcija. Bovškim policistom so se pridružili gorski reševalci in znanci pogrešanega. V večernih urah so akcijo prekinili in jo danes znova nadaljujejo.

Vse, ki bi pogrešanega opazili ali kar koli vedeli o njegovem izginotju, policija prosi, naj o tem obvestijo policiste Policijske postaje Bovec (Dvor 44 a, 5230 Bovec, telefon; 05 389 68 50) ali najbližjo policijsko postajo oziroma pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080-1200.