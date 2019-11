Voznik audija je pri Gerečji vasi v povprečju vozil 155 km/h. Foto: MMC RTV SLO

Policisti PU-ja Maribor so v četrtek izvajali nadzor prometa z videonadzornim sistemom Provida na območju Kidričevega. Na lokalni cesti zunaj naselja Gerečja vas, kjer je omejitev hitrosti 90 km/h, so okoli poldneva zaznali voznika audija A4, ki je vozil s povprečno hitrostjo 155 km/h. Na lokalni cesti v Kungoti pri Ptuju, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h, pa je vozil s povprečno hitrostjo 136 km/h.

Policisti so nato vozniku odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo vse do odločitve sodišča, kamor so zoper njega že vložili obdolžilni predlog in predlagali začasni odvzem vozniškega dovoljenja.

Predpisana sankcija za omenjene prekrške je 1.200,00 evrov in 18 kazenskih točk.