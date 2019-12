Poleg policistov gorske policijske enote PU-ja Nova Gorica so bili na kraju delovne nezgode tudi reševalci iz Zdravstvenega doma Tolmin in pripadniki GRS-ja Tolmin. Foto: BoBo

Skupaj z 22-letnim gozdarjem se je v torek zjutraj odpravil na eno od gozdnih parcel v kraju, imenovanem Ava, da bi čistila gozd in spravila drva za lastno uporabo.

22-letnik se je nato vrnil približno kilometer nižje na drugo gozdno parcelo, ker pa se 38-letnik ob dogovorjenem času popoldne ni zglasil pri njem, da bi skupaj odšla v dolino, se je odpravil na zgornjo gozdno parcelo in tam opazil negibnega 38-letnika, ki je bil hudo poškodovan in ni kazal znakov življenja, zato je 22-letnik na pomoč poklical reševalce.

Pozneje je zdravnik lahko le potrdil njegovo smrt in odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Policisti PU-ja Nova Gorica so tujo krivdo izključili in bodo o delovni nesreči obvestili novogoriško državno tožilstvo.