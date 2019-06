Regionalna cesta Podlom–Luče je zaradi prometne nesreče popolnoma zaprta pri Podvolovljeku. Foto: MMC RTV SLO

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, so avtobus in mrtvega 69-letnega voznika, ki je bil v vozilu sam, našli popoldne, kdaj se je nesreča zgodila, ni znano. Policija vzrok nesreče še preiskuje.