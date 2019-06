67-letni moški je v šempetrski bolnišnici umrl zaradi telesnih poškodb. Foto: BoBo

Po do zdaj zbranih podatkih policistov PP-ja Ajdovščina je 24-letnik na klančini poleg ene izmed stanovanjskih hiš v naselju Col parkiral osebno vozilo in ga zapustil brez ukrenitve vsega potrebnega, da se vozilo ne bi moglo samo premakniti. Prazen avtomobil je včeraj ob 20.39 nenadzorovano vzvratno zapeljal po asfaltirani klančini navzdol proti skupini ljudi, stoječih na parkirišču ob drugi stanovanjski hiši.

Vozilo je pri tem oplazilo 62-letnega moškega, ki je v trčenju dobil lahko poškodbo, 67-letnega moškega pa je osebno vozilo stisnilo ob parkiran kmetijski traktor. Avtomobil je pri tem poškodoval tudi več drugih parkiranih motornih vozil. Pozneje so hudo poškodovanemu 67-letniku na kraju zdravniško oskrbo nudili reševalci, ki so jim pomoč nudili tudi gasilci. Pozneje so hudo poškodovanega 67-letnika reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, kjer je umrl zaradi telesnih poškodb.

Policisti PP-ja Ajdovščina nadaljujejo dodatno zbiranje obvestil glede vseh okoliščin tragične nesreče in bodo po koncu preiskave 24-letnega moškega kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.