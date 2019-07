Delavec je zadel v enega od električnih vodnikov, zaradi česar ga je streslo okoli 20.000 voltov električne napetosti. Foto: BoBo

Po navedbah PU-ja Maribor so v sredo malo pred 14. uro dobavitelja električne energije obvestili, da v Spodnji Velki nimajo električne energije. Nadzorni monter je ugotovil, da je v tamkajšnji transformatorski postaji pregorela visokonapetostna varovalka.

O tem je obvestil pristojna sodelavca, ki sta nato začela postopek zamenjave varovalke. 59-letni delavec je splezal na približno 6 metrov visoko na električni drog. Tam naj bi se čez čas odpel z varnostnega pasu, ob tem pa je zadel v enega od električnih vodnikov, zaradi česar ga je streslo okoli 20.000 voltov električne napetosti.

Ob udaru je padel z droga na tla in obležal negiben. Do prihoda reševalcev so ga oživljali, vendar je poškodovani moški vseeno umrl.

Nesrečo preiskujejo mariborski kriminalisti, ki ugotavljajo, ali je šlo pri nesreči za kaznivo dejanje ogrožanja varnosti pri delu.