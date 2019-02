Deskarju na snegu je na Krvavcu čez steno zdrsnila snežna deska. Foto: MMC RTV SLO/ K. T.

Deskarju je na Zvohu proti dolini Kokre čez steno zdrsnila snežna deska. Zapustil je zavarovano območje smučišča in jo šel iskat, pri spuščanju po zelo spolzki in strmi snežni grapi pa je zdrsnil čez prepadno steno in zaradi poškodb umrl, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so ga gorski reševalci s helikopterjem Slovenske vojske našli na področju Kališkega grabna in Roblekovega kota v naselju Kokra pri Preddvoru. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.