Starejši moški naj bi "skušal odvzeti življenje starejši ženski". Foto: BoBo

Kot so sporočili kriminalisti s Policijske uprave Ljubljana, za zdaj dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Nekatere ugotovitve, ki še niso dokončne, pa kažejo, da bi lahko šlo za poskus uboja.

Osumljencu so kmalu po dejanju odvzeli prostost in je v pridržanju. Kriminalisti so opravili ogled kraja dogodka, zdaj pa nadaljujejo zbiranje obvestil.

O vseh ugotovitvah bo ljubljanska policijska uprava obvestila pristojno okrožno državno tožilstvo.