Ekipa za helikoptersko reševanje je v soboto opravila tudi intervencijo na Mali Mojstrovki. Rešili so planinko, ki je zašla s poti. Foto: BoBo

Ponesrečenec na Spodnjem Rokavu je dopoldne padel s stene na višini okoli 2200 metrov in zaradi poškodb umrl na kraju nesreče.

Po navedbah kranjskih policistov se je vzpenjal skupaj s soplezalcem, ki ni bil poškodovan. Oba je z gore odpeljal helikopter.

Sredi popoldneva pa je pri sestopu s Triglava z višje višine proti Planiki padel tuj opremljen planinec. Umrl je na kraju nesreče.

Julija 30-krat na pomoč v gore

Helikopterji Slovenske vojske so v minulem juliju na pomoč poleteli 92-krat, od tega so tridesetkrat dežurne helikopterske posadke pomagale v gorah. Skupno so letos dežurne vojaške helikopterske posadke na pomoč poletele že 453-krat, od tega so 120-krat posredovale pri reševanju v gorah.