Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) prebivalcem priporoča, da ves čas upoštevajo sprotna navodila ekip za reševanje oziroma Uprave RS za zaščito in reševanje.

Če pride do izpostavljenosti snovem, ki so nastale pri požaru, je potrebno odstraniti prah in onesnaženo obleko ter jo shraniti v plastično vrečko. Izpostavljeno kožo je potrebno oprati z milom in velikimi količinami vode. Če je vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, se je temu področju potrebno izogniti in se ne dotikati izpostavljenih površin in tekočin, dokler ta območja niso očiščena. Priporočajo čiščenje površin, ki jih je dosegel dim, piše na spletni strani NIJZ.

Na inštitutu prebivalcem svetujejo, da je pri uporabi pitne vode v primeru požara potrebno upoštevati priporočila upravljavca vodovoda oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. Za lastnike kapnic velja, da pred nastopom padavin preusmerijo vodo iz s požarom onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode.

NIJZ tudi priporoča, da vse vrtnine in sadje, ki so vidno onesnažene s sajami in bi že bili primerni za uporabo, zavržete, ostale pa pred zaužitjem temeljito operite. Če je mogoče, je potrebno preprečiti raznos onesnaževal (pepela) v neonesnažena območja (npr. menjava obutve, uporaba predpražnika, čiščenje tačk domačih živali).