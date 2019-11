Mariborska občina je napovedala spremembo odloka, ki bo investitorjem pred gradnjami zapovedal raziskave terena. Foto: BoBo/Miloš Vujinovič

Kot so sporočili z Mestne občine Maribor, so gradbeni delavci na gradbišču podvoza pod železniško progo na topovski izstrelek naleteli danes zgodaj popoldne. Na kraj najdbe so takoj prišli pirotehniki in ugotovili, da gre za izstrelek nemške izdelave iz druge svetovne vojne. Najdba ne predstavlja nevarnosti za okolico in jo bodo pirotehniki odpeljali v uničenje, so navedli na občini.

V Mariboru so 26. in 27. oktobra letos na dveh različnih gradbiščih odkrili dve neeksplodirani letalski bombi iz druge svetovne vojne, ob postopku dezaktivacije pa so morali za več ur evakuirati okoliške prebivalce.

Najprej so pristojni v četrtek, 31. oktobra, dezaktivirali 250 kilogramov težko bombo, ki so jo našli na gradbišču pri nakupovalnem središču Europark. V nedeljo, 3. novembra, pa še 500 kilogramov težko bombo, ki so jo našli med deli na železniški progi pri železniškem mostu na drugi strani Drave.

Mariborska občina je po omenjenih akcijah napovedala, da se bo lotila priprave natančnejšega načrta ukrepanja za podobne primere. Na območju mesta je namreč po nekaterih ocenah še vedno okoli 200 neeksplodiranih bomb, zato so napovedali tudi spremembo odloka, ki bo investitorjem pred gradnjami zapovedal predhodne raziskave terena.