Policisti Iračana sumijo treh kaznivih dejanj. Foto: TV Slovenija

V ponedeljek so Iračana tudi operirali, saj ga je napadeni policist ustrelil v spodnji del desne noge. Vendar so presodili, da je njegova poškodba lažja in bodo zato zoper njega lahko izvedli postopek.

Tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik je povedal, da Iračana utemeljeno sumijo poskusa uboja taksista, poskusa odvzema motornega vozila in poskusa umora policista, ki je ukrepal pri uradnih dejanjih varovanja javne varnosti.

Po zaslišanju je preiskovalni sodnik odredil pripor za 26-letnega Iračana, zato je bil odpeljan v koprske zapore.