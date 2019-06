Izpraznitev koprskega bloka zaradi požara

Zagorelo je v tretjem nadstropju bloka

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stanovanje, kjer je zagorelo, naj bi bilo prazno. Foto: BoBo

V koprskem naselju Markovec je malo po 14. uri izbruhnil požar v stanovanju v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka. Policisti so že evakuirali stanovalce in druge ljudi, ki so bili v bloku, gasilci pa so požar omejili.