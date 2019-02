V predsedniški palači je dopoldne potekala predstavitev kandidatov za sodnika v Luksemburgu. Foto: EPA

V predsedniški palači je dopoldne potekala predstavitev kandidatov za mesti sodnikov na splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu.

Med kandidati je tudi Miro Prek, ki ga sodelavka na splošnem sodišču v Luksemburgu obtožuje duševnega in telesnega nasilja. TV Slovenija je neuradno izvedela, da se je Prekova sodelavka danes srečala z najvišjimi predstavniki sodišča, kjer nameravajo uvesti notranjo preiskavo.

Prekova sodelavka vztraja pri svojih trditvah, ki jih je utemeljila tudi z obširnim gradivom, tudi fotografijami in posnetki, ter dokumenti, ki jih hranijo v uredništvu TV Slovenija in so seveda zelo občutljivi.

Prek o očitkih sodelavke na sodišču

Prek na predstavitvi ni mogel mimo očitkov anonimne sodelavke na sodišču, ki ga je v torek v izjavi za TV Slovenija obtožila, da jo je telesno in duševno zlorabljal.

Povedal je, da gre po njegovem vedenju za nekdanjo sodelavko v njegovem kabinetu, s katero sta se pred leti za kratko obdobje "čustveno povezala", nato pa ugotovila, da je šlo za "nesporazum - ta nesporazum smo razrešili v krogu tistih, ki so bili v to zgodbo vključeni". Tudi zato ga preseneča, da zadeva znova prihaja na dan - in to ravno v trenutku njegove kandidature.

Zanikal je, da naj bi nekdanjo sodelavko fizično in psihično zlorabljal, kot tudi, da bi se kdaj v svoji pisarni nespodobno vedel. Zagotovil je, da je zadevo pripravljen kadar koli razčistiti, a "v enem civiliziranem okviru".

O očitkih je sicer že obvestil predsednika splošnega oddelka Sodišča EU-ja in Sodišča EU-ja, ki sta ga po njegovih besedah v njegovih prizadevanjih in kandidaturi podprla. Dogovorili so se tudi, da bodo skušali zadevo razčistiti in rešiti v internih postopkih.

Vabljeni k ogledu videoprispevka.