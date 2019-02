Kangler vztraja v prepričanju o številnih kršitvah zoper njega. Foto: BoBo

Nekdanjemu mariborskemu županu Francu Kanglerju, ki je trenutno državni svetnik in mariborski mestni svetnik, tožilstvo očita, da je kot župan izkoristil svoj vpliv na direktorico medobčinskega stanovanjskega sklada Tanjo Vindiš Furman, da je leta 2009 zaposlila podžupanjo Astrid Bah in ji je sklad poravnal šolnino za podiplomski študij. Kangler je bil zaradi tega že obsojen na sedem mesecev pogojne kazni, a je zadeva padla na vrhovnem sodišču.

Njegov odvetnik Peter Žnidaršič je pred sodnico Alenko Golčer ocenil, da obtožba, ki jo je tožilstvo predložilo v ponovnem sojenju, ni le čistopis predhodne obtožbe, ampak vsebuje bistvene spremembe in ni razumljiva. "Očitno samemu tožilstvu ni jasno, kaj naj bi moj klient storil narobe," je dejal. Zahteval je izločitev omenjene sodnice, ker iz kazenskega spisa niso bili izločeni domnevno nezakoniti dokazi, spis pa ni bil zapečaten.

Po prepričanju obrambe, ki se sklicuje na vrhovno sodišče, so nezakoniti dokazi, ki so bili pridobljeni na podlagi prisluhov telefonskim pogovorom. Kanglerjeva stran trdi, da je tožilstvo uporabilo izsledke prikritih preiskovalnih ukrepov po preteku dveletnega zakonskega roka, tožilka Januša Kušar Rotman pa vztraja, da to ne drži, saj naj bi zadostovalo, da je bila na podlagi teh prisluhov vložena zahteva za preiskavo v dveh letih v drugih primerih zoper Kanglerja. "S to vložitvijo je bil prekinjen tek roka in je postalo gradivo del sodnega spisa," je ponovila in se pri tem sklicevala na nedavno presojo ustavnega sodišča.

Žnidaršič je opozoril, da tako menijo samo v Mariboru, medtem ko so v postopkih zoper Kanglerja v Murski Soboti in Slovenj Gradcu potrdili stališče obrambe. Podobno naj bi bilo pri vprašanju glede domnevne pristranskosti preiskovalnega sodnika Janeza Žirovnika, ki je policiji izdal odredbo za prikrite preiskovalne ukrepe. "Zgolj mariborsko sodišče v vseh teh letih ne more ugotoviti, čeprav je več kot jasno, da obstajajo okoliščine, ki kažejo dvom o pristranskosti sodnika v času izdaje odredb," je dejal odvetnik in v kazenski spis vložil fotografijo omenjenega sodnika v volilnem štabu Kanglerjevega tekmeca na lanskih županskih volitvah v Mariboru.

Kangler je dodatno podkrepil te trditve z novimi dokaznimi predlogi, ki jih je tokrat predložil sodišču. Med drugim je prepričan, da je odredbo, s katero se je začel njegov pregon, podpisal namesto Žirovnika nekdo drug. Prav tako naj bi imel dokaze, da so policisti menjavali odredbe in uporabljali nezakonito pridobljene podatke za predloge odredb.

V povezavi s tem je njegov odvetnik danes celo podal kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. "Zaradi domačijskosti policije, tožilstva in sodišča v Mariboru mojemu klientu ne morejo pošteno soditi. Menim, da se je ulica v primeru Kangler preselila na sodišče," je dejal Žnidaršič. Kangler se sicer ni uradno izrekel glede krivde v zadevi Astrid Bah, saj je sodnica glede na njegov nastop sklepala, da jo zavrača. V izjavi za medije po odhodu s sodišča pa je ponovil, da je bil razpis za sporno delovno mesto javno objavljen. "Prijavili sta se dve osebi. Ena je izpolnjevala pogoje, druga ne," je pojasnil. "Ne želim ničesar drugega, kot da mi sodite pošteno in pravično," je poudaril.

Kušar Rotmanova vztraja, da so obtožbe na račun nekdanjega župana jasne, razumljive in vsebujejo vse znake očitanega mu kaznivega dejanja. Kot je dejala, je bila Bahova še pred objavo razpisa za delovno mesto izbrana za ta položaj, temu pa so bili nato prilagojeni razpisni pogoji. Postopek se bo nadaljeval, ko bo predsednik okrajnega sodišča odločil o zahtevi za izločitev sodnice Golčarjeve.

Trenutno je zoper Kanglerja poleg primera zaposlitve podžupanje odprt le še primer Farmadent, zadevo lutkovno gledališče pa je mariborsko tožilstvo odstopilo v reševanje na specializirano državno tožilstvo. Preostalih 15 primerov je bilo ustavljenih, zavrženih ali umaknjenih.